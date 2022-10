Yeah1 lãi quý thứ hai liên tiếp

Yeah1 lãi hơn 14 tỷ đồng trong quý III, gấp đôi quý trước đó, sau khi công ty đổi chủ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận tiếp tục tăng, sau khi đổi chủ vào giữa năm nay.

Theo đó, trong ba tháng gần nhất, Yeah1 ghi nhận doanh thu hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động tốt hơn giúp lợi nhuận gộp gấp bốn lần, đạt hơn 20 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng đem về cho Yeah1 lợi nhuận gần 30 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng khoản đầu tư.

Sau khi trừ các chi phí hoạt động, Yeah1 lãi gần 14,8 tỷ đồng trong quý III, gấp đôi quý giữa năm, thời điểm Yeah1 vừa tái cấu trúc hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 ghi nhận doanh thu hơn 200 tỷ đồng, bằng 1/4 cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu tư vấn truyền thông quảng cáo và tổ chức sự kiện chiếm quá nửa, còn lại là hoạt động quảng cáo truyền hình và cung cấp dịch vụ truyền thông.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 59 tỷ đồng, so với mức hơn 7 tỷ trong 9 tháng của năm 2021. Cùng với hoạt động tài chính, công ty này ghi nhận lợi nhuận hơn 22 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 250 tỷ cùng giai đoạn. Theo Yeah1, con số này do kết quả của việc tái cơ cấu hoạt động, cắt giảm chi phí và sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh.

Yeah1 mới trải qua đợt thay máu nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống rời Hội đồng quản trị sau 15 năm xây dựng và dẫn dắt công ty. Thay vào đó, ba nhân sự mới gồm bà Lê Phương Thảo, ông Trần Hoài Nam (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Tuấn) và ông Nguyễn Hoàng Giang (Chủ tịch Công ty Chứng khoán DNSE).

Đại diện ban lãnh đạo giữa tháng 6 chia sẻ sau quyết định mang tính bước ngoặt là thoái vốn ở một số đơn vị thành viên vào cuối năm 2021 để duy trì niêm yết, công ty đã thay đổi chiến lược, từ đi nhanh và mở rộng sang đi chậm và đi chắc để chờ cơ hội đột phá.

Đến hết quý III, tổng tài sản của Yeah1 đạt hơn 1.260 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 900 tỷ. Trong kế hoạch năm nay, Yeah1 dự kiến chào bán 78,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ để có nguồn vốn đầu tư vào mảng truyền thông số (digital media), nền tảng công nghệ truyền thông (tech-media) và công nghệ tài chính (fintech).

Minh Sơn