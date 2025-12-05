Yaya Toure: 'Guardiola là một con rắn'

Cựu tiền vệ Man City và Barca Yaya Toure khơi lại hiềm khích với Pep Guardiola, và tiết lộ về ác cảm của vợ anh dành cho ông thầy cũ.

"Khi nhìn vào ông ta, tôi không thấy một người đàn ông, tôi chỉ thấy một con rắn", Toure miêu tả về Guardiola, khi được nhà sáng tạo nội dung Pháp Zack Nani hỏi về người thầy cũ của anh ở Barca lẫn Man City trên chương trình YouTube Zack en roue libre phát ngày 4/12.

Quan hệ giữa Toure với Guardiola đổ vỡ từ 2010, khi HLV người Catalonia gạt tiền vệ Bờ Biển Ngà khỏi Barca để lấy chỗ cho Sergio Busquets - học trò trẻ vừa được lên đội một. Guardiola cho rằng Busquets phù hợp hơn với vai trò tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-3-3 trứ danh của ông. Ở mùa giải cuối cùng tại Camp Nou, Toure chỉ được đá trọn 90 phút 9 lần trước khi chuyển đến Man City và tỏa sáng rực rỡ trong 8 năm.

Guardiola chỉ bảo Toure trong một buổi tập tại Barca. Ảnh: AP

"Hè năm đó, ông ta gọi điện cho tôi và bảo 'Cậu phải ở lại, chuyện này rất quan trọng'", cựu tiền vệ 42 tuổi kể lại sự tình sau mùa 2009-2010. "Vợ tôi nghe kể xong liền nói 'Anh định nghe mấy lời nhảm nhí đó à? Lão ta đối xử với anh tệ còn hơn cả rác rưởi, giờ lại muốn anh ở lại, mà anh cũng định ở lại thật sao? Chúng ta cùng đến Manchester đi anh!'".

"Suốt cả năm 2010 đó, ông ta không cho tôi ra sân. Rồi đến hè, khi tôi tỏa sáng ở World Cup, ông ta lại gọi tôi về Barca. Vợ tôi cứ nhắc mãi về ông ta là 'Đồ quỷ dữ, hắn không phải con người, hắn là đồ ác độc'. Cô ấy luôn có cái nhìn tiêu cực về người đó", Toure kết lại câu chuyện về mối quan hệ giữa anh và Guardiola.

Sau khi rời Barca để chuyển đến đội chủ sân Etihad hè 2010, cơ duyên đưa Toure một lần nữa chạm mặt Guardiola vào năm 2016 khi ông được ban lãnh đạo Man City mời về. Toure một lần nữa bị đẩy lên ghế dự bị.

Trong hai mùa cuối ở Man City (2016-2017 và 2017-2018), số lần ra sân của Toure trên mọi đấu trường giảm dần và thấp hơn tất cả các mùa trước đó, từ 31 đến 17 trận. Điều này từng khiến người đại diện Dimitri Seluk của Toure công khai chỉ trích Guardiola. Seluk sau đó xin lỗi, nhưng Guardiola vẫn không thay đổi thái độ. Toure rời Man City vào tháng 5/2018.

Cùng năm đó, trong lần trả lời phỏng vấn với tạp chí Pháp France Football, tiền vệ Bờ Biển Ngà vẫn còn chưa nguôi giận và cay đắng, đã kết tội Guardiola luôn có vấn đề với các cầu thủ da màu gốc Phi, bất kể ở CLB nào. "Ông ta luôn nói không có vấn đề gì với các cầu thủ da màu là vì ông ta quá khôn khéo để không bị bắt thóp", Toure nói. "Nhưng bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Tôi từng đặt những câu hỏi, nhưng ông ta không bao giờ trả lời. Một ngày nào đó, nếu ông ta xếp đội hình chính với 5 cầu thủ châu Phi, không phải nhập tịch nhé, tôi hứa sẽ tặng ông ta một chiếc bánh kem".

Toure đi theo Guardiola trong một buổi tập của Man City. Ảnh: Reuters

Điều bất nhất trong những phát biểu giờ đây của Toure là việc vào năm 2021, anh từng lên tiếng thừa nhận sai lầm vì những lời lẽ của mình đối với Guardiola, lấy làm hối tiếc. Thậm chí năm đó, qua những tiết lộ của mình với The Athletic, cựu cầu thủ này còn cho biết anh đã viết một lá thư xin lỗi gửi đến Guardiola và Man City, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Toure giải nghệ năm 2019, khép lại sự nghiệp thành công với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong đó có một lần dưới thời Guardiola, hai La Liga, một Champions League và một Cup Nhà Vua Tây Ban Nha thời ở Barca, cùng nhiều danh hiệu tập thể khác. Anh còn bốn lần liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc châu Phi từ 2011-2014, và chức vô địch Cup các Quốc gia châu Phi 2015.

Hoàng Thông tổng hợp