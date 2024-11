Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng kích thước 10,1 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây. Khay sạc không dây nằm phía dưới, bổ sung lẫy giữ điện thoại khi đang sạc, không bị xô lệch khi xe vận hành. Ngoài ra, Yaris Cross có chìa khoá thông minh dạng "keyless go" tiện dụng, tích hợp chức năng tự động cụp/ mở gương mỗi khi người lái đến gần. Ở phiên bản hybrid, Yaris Cross có thêm trần kính toàn cảnh Panorama.

Nhờ sử dụng hệ khung gầm hoàn toàn mới, Yaris Cross có trục cơ sở lớn hơn 10 mm so với đối thủ từ Hàn Quốc, đạt mức 2.620 mm, giúp không gian nội thất thoải mái hơn. Các kích thước dài, rộng và cao của xe lần lượt 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm).

Công nghệ an toàn là một trong những điểm nhấn trong dải sản phẩm của Toyota thời gian gần đây. Đa số các dòng xe của hãng đều có các tính năng an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense (TSS).

"Với tầm giá 650 triệu đồng, không có mẫu xe nào cùng phân khúc sở hữu nhiều công nghệ như Yaris Cross, đặc biệt là các tính năng an toàn. Đây cũng là yếu tố mình đánh giá cao nhất trước khi quyết định chọn mua xe", Nguyễn Anh Dũng chia sẻ sau gần 1 năm sở hữu chiếc Yaris Cross phiên bản máy xăng. "Các tính năng an toàn trên xe được thiết kế rất phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa không khiến người lái bị "giật mình" bởi tính năng tác động quá sớm, điển hình là phanh tự động".

Yaris Cross phiên bản máy xăng của anh Dũng sử dụng động cơ 1.5 công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT. Theo công bố của hãng, mẫu xe này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 5,95 lít/ 100 km. Với lẫy số sau vô-lăng, xe có thể giả lập các cấp số, phù hợp khi vận hành trên các cung đường đèo, dốc... hoặc khi người lái cần vượt xe phía trước.

Với giá bán 650 triệu đồng chưa bao gồm các ưu đãi, khuyến mãi từ hãng và đại lý, Yaris Cross hướng đến nhóm người dùng trẻ, thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc lần đầu sở hữu ôtô. Nếu muốn trải nghiệm công nghệ hybrid, Toyota Việt Nam phân phối thêm bản Yaris Cross HEV với giá bán 765 triệu đồng. Trong tháng 11 này, Toyota Việt Nam tặng ưu đãi lên đến 50% lệ phí trước bạ cho những khách hàng mua và hoàn tất thủ tục thanh toán; đồng thời hỗ trợ mức lãi suất 5,99% một năm khi trả góp qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN).