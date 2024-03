Yaris Cross hybrid – tiếp nối định hướng xe xanh của Toyota Việt Nam

Mẫu crossover cỡ B mở rộng dải sản phẩm hybrid của Toyota, cho thấy nỗ lực ngày càng lớn của hãng Nhật trong lĩnh vực xe điện hóa.

Khởi đầu từ năm 2020, hybrid là hướng đi được Toyota lựa chọn trong xu thế phát triển xe điện hóa đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam. Ở phân khúc crossover cỡ B tăng trưởng nóng bậc nhất thị trường, Yaris Cross giúp mở rộng tầm ảnh hưởng cho hãng Nhật, đặc biệt là phiên bản xăng lai điện.

Toyota Yaris Cross phiên bản hybrid tại Việt Nam.

Hơn 3 năm có mặt trên thị trường, "độ lành" của động cơ hybrid phần nào được thị trường kiểm chứng qua những Corolla Cross, Camry hay Corolla Altis. Đến nay, hãng Nhật chưa ghi nhận sự cố hay đợt triệu hồi nào liên quan đến dòng xe này bán ra tại thị trường trong nước. Doanh số xe Toyota hybrid cũng tăng trưởng đều đặn qua mỗi năm.

Yaris Cross là mẫu hybrid giá dễ tiếp cận nhất, thể hiện nỗ lực phổ cập dòng xe điện hóa của Toyota Việt Nam. Theo đó, Yaris Cross HEV kết hợp máy xăng 1.5 (90 mã lực, 121 Nm) và mô tơ điện (79 mã lực, 141 Nm), thông qua hệ dẫn động cầu trước. Hộp số loại vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng công bố: đô thị (3,56 lít/ 100 km); ngoài đô thị (3,93 lít/ 100 km) và hỗn hợp (3,8 lít/ 100 km).

Yaris Cross tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhờ cơ chế vận hành của động cơ xăng và điện.

Nhờ can thiệp của mô tơ điện ở các dải tốc độ khác nhau, miễn là pin còn đủ năng lượng, động cơ xăng sẽ giảm thời gian hoạt động, mức tiêu hao nhiên liệu vì thế được giảm xuống. Khi di chuyển trong phố, hệ thống phanh tái tạo năng lượng và động cơ đốt trong giúp pin được sạc liên tục. Ở dải tốc độ thấp, chân ga đều, dẫn động của xe đều do mô- tơ điện đảm trách. Đây chính là lý do giúp xe hybrid đạt mức tiêu hao nhiên liệu thấp khi lăn bánh ở đô thị.

Với Yaris Cross, nỗ lực mở rộng doanh số, đặc biệt bản hybrid cũng là một cách để Toyota từng bước hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. So với phiên bản xăng cùng dung tích 1.5 có mức tiêu hao nhiên liệu 5,95 lít/100 km đường hỗn hợp, bản hybrid ít tốn xăng hơn khoảng 23-52%. Đây là con số đủ lớn góp phần giúp ôtô giảm phát thải ra môi trường, khi so sánh với loại động cơ đốt trong truyền thống.

Yaris Cross ngoài công nghệ hybrid còn trang bị nhiều tiện nghi phong phú khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động, điều hòa tự động, sạc không dây, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, kính trần toàn cảnh... là những trang bị có sẵn ở Yaris Cross HEV.

Yaris Cross bản máy xăng (màu xanh) và hybrid.

Cả hai phiên bản của mẫu crossover cỡ B đều được Toyota trang bị các tính năng thuộc gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) gồm: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và kiểm soát vận hành chân ga.

Những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác trên Yaris Cross có: camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp hiển thị từng lốp, cảm biến lùi trước/sau và 6 túi khí.

Từ đầu năm nay, Toyota Việt Nam áp dụng giá bán mới cho Yaris Cross, khởi điểm 650 triệu đồng cho bản xăng truyền thống và 765 triệu đồng cho bản hybrid.

Quang Anh

Ảnh: TMV