Yang Ming đầu tư 6 tàu container chạy LNG

Yang Ming Marine Transport thông qua kế hoạch đầu tư 6 tàu container sức chở 13.000 TEU, sử dụng nhiên liệu kép LNG, nhằm giảm phát thải trong dài hạn.

Theo doanh nghiệp, các tàu mới thuộc thế hệ chủ lực sẽ thay thế các tàu cũ và những tàu thuê sắp hết hạn, có sức chở từ 4.250 đến 6.500 TEU. Kế hoạch là một phần trong chiến lược nâng cấp đội tàu, hướng tới quy mô 124 tàu, tổng công suất khai thác 1,25 triệu TEU và chiếm 3-3,5% thị phần vận tải container toàn cầu vào năm 2032.

Tàu container Yang Ming. Ảnh: Yang Ming

Yang Ming cho biết việc đổi mới đội tàu sẽ giúp củng cố hiệu quả khai thác trên các tuyến vận tải chính. Dòng tàu 13.000 TEU mới tương thích với đội tàu 10.000 TEU hiện có và dự kiến trở thành lực lượng chủ chốt trên các tuyến Đông - Tây.

Các tàu sử dụng LNG dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2026, góp phần tăng tỷ trọng đội tàu phát thải thấp. Doanh nghiệp kỳ vọng bước đi này sẽ đáp ứng các yêu cầu giảm phát thải toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh quy định môi trường ngày càng siết chặt.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và thị trường biến động, Yang Ming cho biết tiếp tục tập trung phát triển ổn định mảng vận tải container và tăng cường khả năng chống chịu vận hành.

Thông qua kế hoạch đầu tư, hãng kỳ vọng trẻ hóa đội tàu và đáp ứng yêu cầu cắt giảm khí thải trước áp lực biến đổi khí hậu.

Yang Ming Marine Transport là hãng vận tải container có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), thành lập năm 1972. Doanh nghiệp hiện vận hành mạng lưới tuyến biển toàn cầu, kết nối châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Yang Ming tập trung vào vận tải container, logistics và dịch vụ cảng, với đội tàu hàng trăm chiếc và năng lực vận chuyển hàng triệu TEU mỗi năm. Hãng là thành viên của liên minh vận tải biển quốc tế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư tàu sử dụng nhiên liệu sạch nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)