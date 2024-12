Yamashita Nobuhiro: 'Nhiều người Nhật chỉ xem phim nội địa'

Đạo diễn lần đầu đến Hà Nội dự buổi chiếu phim và giao lưu khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2024, tối 15/12. Dịp này, ông nói về quá trình thực hiện dự án và công việc làm phim.

- Cảm xúc của ông thế nào khi theo dõi phản ứng của khán giả Việt trong ngày chiếu phim?

- Ở bên Nhật, khán giả cũng yêu thích tác phẩm này của tôi nhưng họ thể hiện nhẹ nhàng, có phần trầm hơn. Còn tại Việt Nam, người xem sôi nổi và cho thấy phản ứng rõ ràng. Điều này khiến tôi rất thích thú.

Dự án của tôi kể cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa người đàn ông lớn tuổi, là dân giang hồ (Ayano Go đóng) và cậu thiếu niên trung học (Saito Jun thể hiện). Vốn là hai người xa lạ, họ dần kết nối qua âm nhạc, tạo nên một tình bạn thuần khiết. Đây là một trong số tác phẩm bán vé chạy nhất của tôi.

''Đi karaoke đi!'' (Let's go karaoke) thuộc thể loại chính kịch, ca nhạc, ra mắt năm 2023, được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Wayama Yama. Phim khởi chiếu tại Nhật Bản ngày 12/1, hiện đạt doanh thu hơn 1,5 triệu USD (khoảng 38,4 tỷ đồng), theo Box Office Mojo. Video: YouTube Far East Films

- Ông nghĩ lý do nào khiến dự án bán vé chạy ở Nhật Bản?

- Cách đây 20-30 năm, tại các rạp chiếu, tác phẩm nước ngoài áp đảo phim nội địa. Tuy nhiên gần đây, nhiều người Nhật Bản chỉ xem phim trong nước. Hiện doanh thu cao nhất thuộc về các dự án hoạt hình. Dòng phim chuyển thể từ manga hay kinh dị, tình yêu tuổi teen cũng được ưa chuộng.

Về phần mình, tôi cho rằng bản thân có được êkíp tài năng, dàn diễn viên tốt. Do nguyên tác rất hay, khi chuyển thể thành phim, tôi không bổ sung chi tiết nào mà tái hiện trọn vẹn diễn biến manga. Trong tác phẩm này, tôi khắc họa thế giới xã hội đen một cách hài hước. Cuộc chiến giữa họ chỉ để tìm ra ai là người hát hay, điều này tạo sự thú vị cho người xem.

- Ông gặp khó khăn gì trong quá trình làm phim ''Đi karaoke đi!''?

- Với nhân vật cậu thiếu niên Satomi Oka, lúc casting, chúng tôi không tìm được một người đảm bảo kỹ năng diễn xuất và có giọng hát tốt. Khi chọn Saito Jun, tôi đã mời giáo viên thanh nhạc hướng dẫn cậu ấy. Cảnh Satomi Oka hát trước hội giang hồ là phân đoạn thử thách cả diễn viên và êkíp chúng tôi.

Bên cạnh đó, địa điểm trong kịch bản gốc là thành phố Osaka nhưng do kinh phí có hạn, tôi đành thực hiện các cảnh quay tại nhiều nơi ở Tokyo.

- Từng làm phim kinh dị, tình cảm gia đình, đôi lứa, hiện ông quan tâm đề tài nào?

- Tôi đang hứng thú đề tài thanh xuân. Thực ra tôi thấy mình như một người lớn chưa trưởng thành nên việc sản xuất tác phẩm về tuổi trẻ khá phù hợp với tôi.

Nếu ví sự nghiệp làm phim như một dòng sông, con đường, tôi thích đi vào những nhánh nhỏ của sông hoặc các con ngõ. Điều này có nghĩa tôi thường làm các dự án có ngân sách, kế hoạch rõ ràng nhưng quy mô vừa phải. Tôi muốn thực hiện các tác phẩm chất lượng nhưng không hào hứng với sự nổi tiếng hoặc khiến mọi người quá để tâm vào mình. Tôi cho rằng lựa chọn này khiến bản thân phát huy được năng lực tốt nhất.

- Ông nghĩ sao với ý tưởng thực hiện một phim lấy chất liệu từ Việt Nam?

- Ở Nhật Bản, tôi không nắm nhiều thông tin về ngành điện ảnh Việt. Tuy nhiên trong lần đầu sang đây, tôi ấn tượng bởi hệ thống rạp phim rất khang trang, chiếu nhiều tác phẩm hấp dẫn. Tôi đang có ý tưởng sản xuất phim về những người làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam. Tôi muốn tìm hiểu, khai thác sự giao lưu, cách làm việc của người dân ở hai quốc gia như thế nào. Trong môi trường đó, những xung đột của họ là gì? Tôi sẽ làm phim nếu như có nhà sản xuất Việt nào sẵn sàng ủng hộ ý tưởng này.

- Ông có lời khuyên gì cho các nhà làm phim trẻ?

- Tôi cho rằng điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu bản thân muốn làm gì, tạo ra điều gì. Từ đó, vai trò của mình mới được xác định, có thể là nhà sản xuất hoặc diễn viên. Theo tôi, không nên bắt đầu với suy nghĩ phải trở thành đạo diễn.

Ông Yamashita Nobuhiro 48 tuổi, là đạo diễn, biên kịch Nhật Bản, nổi tiếng với nhiều phim như Donten seikatsu (1999), Linda Linda Linda (2005), Matsugane ransha jiken (2006). Ông từng được vinh danh Đạo diễn xuất sắc tại Giải thưởng phim Hochi lần thứ 32 cho hai tác phẩm The Matsugane Potshot Affair (2006) và A Gentle Breeze in the Village (2007).