Yamal xin ân huệ từ HLV Simeone

Tây Ban NhaLamine Yamal mong muốn được HLV Diego Simeone "tạo điều kiện" để có nhiều tình huống một đối một, khi Barca chuẩn bị gặp Atletico Madrid ở lượt về tứ kết Champions League.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tại sân Metropolitano, tài năng 18 tuổi giữ giọng điềm tĩnh nhưng thể hiện rõ quyết tâm. Sau thất bại 0-2 ở lượt đi ngay trên sân nhà, Yamal tin rằng đội bóng xứ Catalonia vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế nếu chơi đúng bản sắc.

"Tôi hy vọng HLV Simeone sẽ làm ơn cho tôi, để tôi được đối đầu một chọi một nhiều hơn", Yamal nói, nửa đùa nửa thật. "Tôi đang cảm thấy rất hào hức, sung sức và nhiều động lực. Hy vọng tôi có thể tạo ra sự khác biệt".

Ở trận lượt đi, Yamal chơi nổi bật khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Atletico, tạo cơ hội cho đồng đội và dứt điểm, nhưng thiếu sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định. Hình ảnh tiền vệ trẻ ngồi thụp xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc phần nào cho thấy cú sốc của Barca khi thất bại ngay tại Camp Nou.

Tiền vệ Lamine Yamal mừng bàn thắng thứ ba cho Barca trong trận gặp Espanyol tại sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Trận đấu đó xoay chiều từ cuối hiệp một, khi Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Giuliano Simeone. Chỉ ít giây sau, Julian Alvarez mở tỷ số bằng cú sút phạt đẹp mắt, trước khi Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha dứt điểm cận thành ở hiệp hai. Dù dứt điểm hơn 20 lần, Barca không thể ghi bàn và phải trả giá vì sự thiếu hiệu quả.

"Chúng tôi không nên nghĩ việc ngược dòng là phép màu", Yamal nói thêm. "Đội phải chơi theo cách của bản thân, với cường độ cao nhưng không đánh mất bản sức. Chúng tôi đã làm như vậy suốt mùa giải".

Niềm tin của Yamal không phải thiếu cơ sở. Cuối tuần qua, Barca vừa thắng Espanyol 4-1 tại La Liga, trong đó chính anh ghi bàn và góp dấu giày vào nhiều tình huống tấn công. Đó là cú hích tinh thần quan trọng trước chuyến làm khách tại Madrid.

Yamal đang dẫn đầu Barca ở Champions League mùa này về số lần rê bóng thành công, dứt điểm và cơ hội tạo ra. Những con số này phần nào lý giải vì sao anh khao khát được đặt vào thế đối đầu trực tiếp với hậu vệ đối phương. Nhưng Atletico thường cắt cử hai người kèm Yamal, khiến ngôi sao 18 tuổi bị hạn chế phần nào.

Trong lịch sử Champions League, chỉ có hai đội từng đi tiếp sau khi thua lượt đi trên sân nhà với cách biệt từ hai bàn trở lên. Đội đầu tiên là Ajax mùa 1968-1969, thua 1-3 trên sân nhà trước Benfica, nhưng thắng 3-0 ở lượt về để đi tiếp. Man Utd cũng từng thua PSG 0-2 tại Old Trafford, nhưng thắng 3-1 tại Paris để đi tiếp nhờ luật bàn sân khách (thời điểm đó vẫn áp dụng).

Siêu máy tính Opta đánh giá Barca có 50,4% khả năng thắng trận lượt về, nhưng cơ hội đi tiếp chỉ ở mức 20,4%. Ngược lại, Atletico với lợi thế sân nhà và lối chơi thực dụng quen thuộc dưới thời Simeone, được dự đoán có gần 80% khả năng vào bán kết.

Yamal hiểu rõ thách thức đó, nhưng vẫn giữ sự lạc quan. "Chúng tôi là một tập thể trẻ, rất yêu CLB", anh nói. "Nếu bị loại, chúng tôi hứa sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng. Trận đấu sẽ kéo dài 90 phút hoặc hơn, và mọi thứ chưa kết thúc. Không phải mọi thứ phụ thuộc vào tôi. Nhưng nếu cần, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm".

Yamal kéo Rashford đứng lên sau khi đồng đội người Anh bị ngã trong trận thua Atletico 0-2 trên sân nhà Camp Nou ở lượt đi tứ kết. Ảnh: FC Barcelona

Do Raphinha vắng mặt và Cubarsi bị treo giò, vai trò của Yamal càng trở nên quan trọng. Khả năng tạo đột biến của anh có thể là chìa khóa giúp Barca phá vỡ hàng thủ kỷ luật của Atletico, đội đã ghi bàn trong 10 trận Champions League liên tiếp trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, thầy trò Simeone có lý do để tự tin. Họ từng loại chính Barca ở hai lần gặp nhau tại tứ kết Champions League trước đây (2013-2014 và 2015-2016), và đang đứng trước cơ hội lần đầu đánh bại đối thủ ba lần trong cùng một mùa giải.

Dẫu vậy, với những cầu thủ trẻ như Yamal, đây lại là thời điểm để khẳng định bản thân. "Đầu mùa, tôi bị nghi ngờ vì chấn thương", anh nhấn mạnh. "Tôi đã chờ khoảnh khắc này, vì đây là lúc những cầu thủ thực thụ thể hiện".

Hoàng An (theo Marca, Opta)