Yamal và Barca tìm cảm hứng ngược dòng từ LeBron James

Lamine Yamal và Barca đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ LeBron James cùng kỳ tích lịch sử của Cleveland Cavaliers tại chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) 2016, trong nỗ lực ngược dòng trước Atletico Madrid ở tứ kết Champions League.

10 năm trước, Cavaliers đi vào lịch sử NBA khi trở thành đội đầu tiên ngược dòng thành công dù bị Golden State Warriors dẫn 1-3 trong loạt trận chung kết. Khi ấy, LeBron thi đấu rực sáng để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (Finals MVP).

Giờ đây, tinh thần đó đang được tái hiện tại đội chủ sân Camp Nou. Barca hiện ở thế chân tường sau khi thua Atletico 0-2 trong trận lượt đi tứ kết Champions League ngay trên sân nhà cách đây một tuần.

"LeBron là một trong những hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi trước trận ngày mai", Yamal nói tại họp báo ngày 13/4. "Tôi sẽ suy nghĩ về cách anh ấy làm nên màn ngược dòng đó và hy vọng kịch bản tương tự sẽ diễn ra với mình. Chúng tôi có nhiều thủ lĩnh, và tôi cũng coi bản thân là một trong số đó".

Yamal trong trận thua Atletico Madrid 0-2 ở lượt đi tứ kết Champions League. Ảnh: Reuters

Trước thềm trận lượt về trên sân Metropolitano ngày 15/4, một "meme" (hình ảnh, video hoặc câu nói hài hước, châm biếm) nổi tiếng trên mạng xã hội về LeBron đang được lan truyền nhanh chóng. Đó là bức ảnh siêu sao này đeo kính râm và tai nghe kèm dòng chú thích "Chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử NBA Finals ngược dòng thành công khi bị dẫn 1-3 (0-32)". Nhiều cầu thủ Barca thậm chí đã được chế ảnh vào tư thế tương tự với thông điệp: "Barca chưa bao giờ đánh bại Atletico tại Champions League sau hai lượt trận".

Báo Athletic dẫn nguồn tin thân cận từ phòng thay đồ Barca cho biết dàn sao của đội rất hưởng ứng trào lưu này. Họ liên tục gửi những hình ảnh đó cho nhau như một cách để khích lệ tinh thần chiến đấu trước chuyến hành quân đến Madrid. Hôm 13/4, Yamal thậm chí đã đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân Instagram sang hình LeBron ôm cup vô địch và danh hiệu MVP.

Yamal đổi ảnh đại diện trên Instagram theo bức ảnh của LeBron. Ảnh: Instagram

Năm 2016, Warriors từng thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 73 chiến thắng ở mùa giải chính và dẫn trước Cavaliers 3-1 ở chung kết. Trong lịch sử 70 năm của NBA khi đó, chưa từng có đội bóng nào lật ngược được tình thế này.

Tuy nhiên, Cavaliers đã làm nên điều không tưởng khi thắng ngược để giành chiến thắng 93-89 ở Game 7 quyết định, mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. Ngày ấy, LeBron đã ghi 27 điểm, 11 rebounds (bắt bóng bật bảng) và 11 kiến tạo –màn trình diễn mà báo Mỹ New York Times mô tả là "một trong những cá nhân hay nhất lịch sử các trận chung kết NBA".

LeBron (trung tâm) và các cầu thủ Cleveland Cavaliers ăn mừng chức vô địch NBA 2016. Ảnh: AFP

Ở đấu trường quốc nội, Barca đang nắm lợi thế lớn để bảo vệ ngôi vương La Liga. Sau trận thắng Espanyol 4-1, thầy trò Hansi Flick đã nới rộng khoảng cách với kình địch Real Madrid lên 9 điểm. Tuy nhiên, Champions League mới là ưu tiên tối thượng của Barca lúc này, và cuộc đấu với Atletico được xem là thử thách quan trọng nhất mùa giải.

Cũng sau trận thắng Espanyol, các cầu thủ Barca đã đi một vòng quanh sân Camp Nou tri ân các CĐV nhà trong tiếng hô vang "Yes we can" (Chúng ta có thể làm được) từ các khán đài. Đó được xem là thông điệp hướng tới trận lượt về tại Metropolitano.

Ở lượt đi, thầy trò Flick đã để thủng lưới hai bàn sau các pha lập công của Julian Alvarez và Alexander Sorloth, đồng thời phải chơi thiếu người trong suốt hiệp hai sau chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi.

"Điều tôi có thể hứa cho trận đấu ngày mai là nếu có phải dừng bước, chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", Yamal khẳng định trong họp báo. "Chúng tôi sẽ không ngừng chạy, không ngừng pressing dù chỉ một phút và sẽ cống hiến tất cả vì màu cờ sắc áo này. Tôi tin màn ngược dòng là hoàn toàn khả thi".

Tuy vậy, lịch sử đang không ủng hộ Barca. Trong hai lần đối đầu trước đây ở tứ kết Champions League mùa 2013-2014 và 2015-2016, Atletico đều là đội giành vé đi tiếp. Thầy trò Diego Simeone mùa này cũng từng dập tắt hy vọng ngược dòng của Barca ở bán kết Cup Nhà Vua, khi bảo vệ thành công lợi thế thắng 4-0 ở lượt đi dù để thua 0-3 ở lượt về.

Hoàng Thông tổng hợp