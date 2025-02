Yamal: 'Tôi muốn đi con đường riêng'

Tây Ban NhaTài năng 17 tuổi Lamine Yamal tự hào khi được so sánh với Lionel Messi, nhưng muốn là chính mình.

Yamal có bốn điểm chung với Messi, là thuận chân trái, chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải, đi lên từ lò đào tạo La Masia và chơi cho đội một Barca. Do đó, ngôi sao 17 tuổi thường được so sánh với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB.

Yamal thừa nhận cảm thấy may mắn khi không phải là cầu thủ đầu tiên bị so sánh với Messi. Ansu Fati và nhiều cầu thủ khác cũng từng trải qua điều này. "Rõ ràng Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá", Yamal nói. "Được so sánh với anh ấy có nghĩa bạn đang làm đúng, nhưng tôi luôn cố gắng là chính mình. Tôi luôn cố gắng tìm con đường riêng và cống hiến hết mình cho Barca".

Yamal (trái) trong trận Barca thắng Rayo 1-0 ở vòng 24 La Liga hôm 17/2. Ảnh: Xinhua

Messi hiện giữ các kỷ lục giành 45 danh hiệu tập thể, tám Quả Bóng Vàng và sáu Giày vàng châu Âu. Tiền đạo 37 tuổi chơi cho Barca từ năm 2004 đến 2021, giành 10 La Liga và bốn Champions League, trước khi chuyển sang PSG và giành hai Ligue 1. Sau khi tới Inter Miami năm 2023, Messi giành thêm Leagues Cup và Suppotter' Shield. Với tuyển Argentina, "El Pulga" giành World Cup 2022 và hai Copa America.

Yamal chưa có World Cup, Champions League và Quả Bóng Vàng. Nhưng sao trẻ đang làm được những điều mà cả Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar đều không làm được ở tuổi 17: chơi 100 trận chuyên nghiệp. Năm ngoái, Yamal còn vô địch Euro, giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Euro, Bàn thắng đẹp nhất Euro, Kopa Trophy và Cậu Bé Vàng.

"Tôi đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân mỗi ngày", Yamal cho biết. "Mọi người mong đợi ở tôi những điều mà thông thường không được mong đợi ở một cầu thủ 17 tuổi, và tôi đòi hỏi điều đó ở bản thân. Điều đó giúp tôi tiến xa hơn mỗi ngày và muốn thành công hơn".

Mùa này, dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barca đang chơi tốt trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ Catalonia đã giành Siêu Cup Tây Ban Nha, đang dẫn đầu La Liga sau 24 vòng, vào thẳng vòng 1/8 Champions League và bán kết Cup Nhà vua. Yamal góp một phần quan trọng vào thành tích đó, với 11 bàn và 15 kiến tạo trong 32 trận.

"Chúng tôi cải thiện nhiều nhất về tinh thần đoàn kết và cường độ thi đấu", Yamal cho biết thêm. "Những gì bạn thấy trong trận đấu là những gì diễn ra trong quá trình tập luyện. Chúng tôi cố gắng chơi hết mình, gắn bó với nhau, và điều đó giúp chúng tôi tiến bộ".

Khi được hỏi về khả năng gia nhập Real, kình địch của Barca, Yamal trả lời: "Không đời nào".

Thanh Quý (theo )