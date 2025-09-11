Yamal: 'Tôi không mơ chỉ giành một Quả Bóng Vàng'

Tiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal tham vọng sở hữu một bộ sưu tập giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá.

Trả lời phỏng vấn trên podcast Resonancia de Corazon của nhà báo Jose Ramon de la Morena hôm 10/9, Yamal tiết lộ rằng mơ ước của anh không chỉ gói gọn ở việc giành một Quả Bóng Vàng. "Tôi luôn nói với bạn bè rằng tôi không mơ chỉ có một, mà là có thật nhiều Quả Bóng Vàng trong sự nghiệp", anh kể.

Yamal nhận giải Cậu Bé Vàng 2023 của tạp chí Italy Tuttosport dành cho cầu thủ U21 hay nhất năm. Ảnh: FC Barcelona

Vừa tròn 18 tuổi hôm 13/7, Yamal đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất từng giành Quả Bóng Vàng. Anh được xem là ứng viên sáng giá ở cuộc bình chọn năm nay, bên cạnh Ousmane Dembele và các ngôi sao PSG như Vitinha hay Achraf Hakimi.

Nếu thắng Quả Bóng Vàng 2025, Yamal sẽ lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất nhận giải thưởng cá nhân danh giá này ở tuổi 18 và 2 tháng, vượt qua kỷ lục của Ronaldo Nazario, người đoạt giải năm 1997 lúc 21 tuổi và 3 tháng. Anh cũng sẽ trở thành cầu thủ Tây Ban Nha thứ ba trong lịch sử được vinh danh, sau Luis Suarez năm 1960 và Rodri - chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024.

Yamal rất tự tin bản thân. "Tôi tin mình đủ khả năng đoạt Quả Bóng Vàng. Nếu không làm được, đó là do tôi chưa làm tốt hoặc chưa đủ quyết tâm. Tôi mơ giành nhiều Quả Bóng Vàng, và nếu ngày đó đến, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn sẽ muốn giành thêm nữa, thắng nhiều thêm nữa, đoạt mọi danh hiệu với đội bóng của mình", anh khẳng định.

France Football giới thiệu Yamal là ứng viên Quả Bóng Vàng 2025

Cũng trong cuộc trò chuyện, De la Morena đã cho Yamal nghe lại một đoạn phỏng vấn do chính ông thực hiện với anh, lúc cầu thủ này mới 12 tuổi. Bấy giờ, khi được hỏi về cầu thủ yêu thích tại Barca, Yamal nhắc đến Messi và Luis Suarez. Còn khi được hỏi Messi sẽ còn chơi cho Barca trong bao lâu, Yamal ngày ấy dự đoán là ba năm, De la Morena liền đáp: "Ba năm nữa? Nghĩa là đến 15 tuổi cậu sẽ ra mắt đội một Barca".

Được nhắc lại kỷ niệm, Yamal cười và nói: "Lúc đó nghe như đùa, nhưng tôi thực sự đã ra mắt ở tuổi 15".

Gala Quả Bóng Vàng sẽ diễn ra ngày 22/9 tại Nhà hát Le Chatelet, Paris, trong sự kiện thường niên do tạp chí Pháp France Football và LĐBĐ châu Âu (UEFA) phối hợp tổ chức. Ban giám khảo, gồm 100 nhà báo thể thao đại diện cho các quốc gia trong top 100 FIFA, bắt đầu bỏ phiếu sau khi France Football công bố danh sách ứng viên là ngày 7/8 và hạn chót gửi phiếu là ngày 25/8.

Hà Phương (theo Mundo Deportivo và AS)