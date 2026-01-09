Yamal tăng giá trị gấp đôi qua một năm, đạt 400 triệu USD

Giá trị trên thị trường của Lamine Yamal tăng gấp đôi sau 12 tháng để nhảy vọt lên số một thế giới, trong khi Jude Bellingham sụt giảm nghiêm trọng.

Với định giá 400 triệu USD, Yamal giữ vị thế là cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo mô hình thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Bóng đá Quốc tế (CIES). Dữ liệu từ các nhà thống kê của tổ chức có trụ sở đặt tại Thụy Sĩ cho thấy, chỉ trong vòng 12 tháng, giá trị của tài năng 18 tuổi này đã tăng gần gấp đôi, giúp anh nhảy vọt từ vị trí thứ tư lên số một thế giới.

Yamal (giữa) đi bóng trong trận Barca thắng Eintracht Frankfurt 2-1 ở vòng bảng Champions League ngày 9/12/2025. Ảnh: FC Barcelona

Erling Haaland của Man City tiếp tục giữ vị trí thứ hai. Giá trị của tiền đạo người Na Uy đã tăng từ 257 lên 292 triệu USD. Xếp ngay sau là Kylian Mbappe ở vị trí thứ ba. Ngôi sao người Pháp hiện được định giá 234 triệu USD, tăng so với con số 204 triệu USD của một năm trước.

Vào tháng 1/2025, Bellingham được CIES định giá lên tới 293 triệu USD, cao nhất thế giới khi đó. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích hiện chỉ định giá ngôi sao 22 tuổi của Real Madrid ở mức 178 triệu USD, tức giảm 38%.

Sự sụt giảm này là hệ quả từ một năm thi đấu đầy rẫy chấn thương của tiền vệ người Anh, bao gồm cả ca phẫu thuật vai đầu mùa 2025-2026 này. Thậm chí, Bellingham còn đang phải cạnh tranh với Morgan Rogers của Aston Villa ở tuyển Anh cho một suất đá chính tại World Cup mùa hè này.

Hoàn thành top 10 là những Michael Olise của Bayern Munich (160 triệu USD), Florian Wirtz của Liverpool (158 triệu USD), Desire Doue của PSG (157 triệu USD), Joao Neves của PSG (152 triệu USD), Arda Guler của Real (152 triệu USD) và Pedri của Barca (151 triệu USD).

Theo CIES, Rogers từ mức 94 triệu USD vào đầu năm ngoái, đã vươn lên mạnh mẽ tới mốc 147 triệu USD. Tiền vệ 23 tuổi này vượt mặt hàng loạt tên tuổi như Bukayo Saka, Cole Palmer, Phil Foden, Declan Rice, Noni Madueke, Rico Lewis, Kobbie Mainoo và Anthony Gordon để trở thành cầu thủ Anh giá trị thứ hai thế giới (sau Bellingham) và đứng thứ 12 tổng sắp.

Ngược lại, Saka của Arsenal rớt giá "thê thảm". Từng được định giá 183 triệu USD, giờ đây ngôi sao sinh năm 2001 chỉ còn ở mức 82 triệu USD, đứng thứ 10 trong danh sách các cầu thủ Anh, thấp hơn cả đồng đội trẻ Ethan Nwaneri.

Trong khi, Palmer dù vẫn là cầu thủ Anh giá trị thứ ba nhưng cũng đã giảm xuống còn 136 triệu USD, xếp hạng 17 thế giới. Tiền đạo đắt giá của Newcastle Nick Woltemade thậm chí xếp trên Palmer, với 140 triệu USD.

Tổng cộng có 13 cầu thủ Anh lọt vào top 100, bao gồm Nico O’Reilly của Man City, bộ đôi Arsenal Myles Lewis-Skelly và Eberechi Eze, Levi Colwill đang gặp chấn thương của Chelsea, cùng Mason Greenwood tại Marseille.

Mainoo, giờ được định giá dưới 73 triệu USD, nằm trong số 6 cầu thủ Anh biến mất khỏi top 100 năm ngoái, cùng với Lewis, Curtis Jones của Liverpool, Conor Gallagher của Atletico Madrid, Ben White của Arsenal, tân binh Jamie Gittens của Chelsea và Ollie Watkins của Villa.

Xét ngoài phạm vi 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Vitor Roque của Palmeiras dẫn đầu với giá trị 100 triệu USD. Xếp ngay sau anh là tiền đạo Tây Ban Nha Samu Aghehowa đang chơi cho Porto, được định giá 89 triệu USD và cầu thủ người Bồ Đào Nha Geovany Quenda của Sporting với giá 82 triệu USD, người đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea.

Hà Phương (theo CIES)