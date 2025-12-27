Yamal rê bóng nhiều nhất năm 2025

Tây Ban NhaTiền đạo 18 tuổi của Barca, Lamine Yamal kết thúc năm 2025 với số lần rê bóng nhiều gấp đôi Kylian Mbappe.

Năm 2025, Yamal thực hiện thành công 285 lần rê bóng, nhiều gần gấp đôi so với hai đối thủ cạnh tranh gần nhất là Jeremy Doku (Man City, 155 lần) và Kylian Mbappe (Real Madrid, 144 lần).

Trong lịch sử bóng đá, thành tích của tiền đạo 18 tuổi chỉ kém kỷ lục 297 lần của Lionel Messi năm 2015.

Yamal (giữa) đi bóng trong trận Barca thắng Villarreal 2-0 ở vòng 17 La Liga ngày 21/12. Ảnh: Reuters

Việc Yamal lên ngôi Vua rê bóng 2025 không phải là điều gây ngạc nhiên. Tiền đạo cánh phải của Barca luôn chơi đầy năng lượng, khó bị bắt bài và có khả năng vượt qua đối thủ khá dễ dàng.

Yamal cũng đang hướng tới sự toàn diện. Mùa 2024-2025, tiền đạo 18 tuổi ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần trong 55 trận cho Barca. Nửa đầu mùa này, anh nối dài chuỗi thành tích ấn tượng, ghi 9 bàn và kiến tạo 11 lần trong 20 trận, đồng thời dẫn đầu về số lần dứt điểm (153) và rê bóng (78).

Tính riêng năm 2025, Yamal thi đấu cùng số trận so với 2024 cho Barca và tuyển Tây Ban Nha. Anh giữ nguyên số kiến tạo, nhưng tăng số bàn từ 13 lên 24. Trong trận đấu cuối cùng của năm, thắng Villarreal 2-0 ở vòng 17 ngày 21/12, Yamal chạm bóng 127 lần, tạo sáu cơ hội, rê bóng thành công 7 trong 12 lần, sút bốn và ghi một bàn.

Yamal hiện nghỉ Giáng Sinh và đón Năm mới tại Dubai. Anh được đề cử giải Cầu thủ hay nhất 2025 tại Globe Soccer Awards, bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele, Vitinha và Raphinha, và sẽ dự lễ trao vào ngày 28/12. Trước đó, anh về nhì giải Quả Bóng Vàng và FIFA The Best, đều sau Dembele.

Thanh Quý (theo MD)