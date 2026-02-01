Yamal, Rashford cùng ghi bàn cho Barca

Tây Ban NhaBarca phung phí nhiều cơ hội nhưng vẫn thắng chủ nhà Elche 3-1 ở vòng 22 La Liga.

Barca nhập cuộc đầy chủ động và sớm vượt lên ngay phút thứ 6 nhờ công Lamine Yamal. Từ đường chọc khe của Dani Olmo, tiền đạo người Tây Ban Nha thoát xuống, vượt qua thủ môn Pena rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Yamal ghi 23 bàn sau 91 lần ra sân tại La Liga. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của một cầu thủ U19 tuổi tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong thế kỷ 21, do Kylian Mbappe nắm giữ (23 bàn sau 54 trận).

Lamine Yamal mừng bàn mở tỷ số trong trận Barca thắng Elche 3-1 ở vòng 22 La Liga ngày 31/1/2026. Ảnh: AP

Bất ngờ đến ở phút 29, khi Alvaro Rodriguez phá bẫy việt vị, xộc thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Joan Garcia, giúp Elche gỡ hòa. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì chủ nhà làm được trong trận đấu này.

Phút 40, Frenkie de Jong vượt qua thủ thành Elche nhưng không dứt điểm từ góc hẹp. Tiền vệ người Hà Lan ngoặt bóng rồi chuyền ngược ra để Ferran Torres sút tung nóc lưới, tái lập lợi thế cho Barca. Torres ghi bàn thứ 12 qua 20 trận tại La Liga mùa này. Đây là thông số tốt nhất của một cầu thủ người Tây Ban Nha khoác áo Barca trong một mùa giải La Liga kể từ Pedro Rodriguez mùa 2013/14, khi với 15 bàn sau 37 trận.

Đến phút 72, đội khách ấn định chiến thắng. Yamal thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Hàng thủ Elche phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Marcus Rashford dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống.

Mùa này, Barca có tới sáu cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên trên mọi đấu trường, gồm Ferran Torres (16), Raphinha (13), Lamine Yamal (13), Robert Lewandowski (12), Lopez (10) và Rashford (10). Không đội bóng nào khác tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu có quá ba cầu thủ đạt mốc này.

Marcus Rashford ghi bàn ấn định tỷ số. Ảnh: AP

Trên sân Manuel Martínez Valero hôm qua, Barca hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng 62%, tung ra 28 cú dứt điểm, trong đó có 10 lần trúng đích. Đội khách lẽ ra có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt cơ hội. Ferran Torres hai lần, cùng Dani Olmo dứt điểm trúng khung gỗ, còn Yamal, Rashford, Raphinha và Fermin Lopez đều bỏ lỡ các pha đối mặt đáng tiếc.

Dù vậy, chiến thắng 3-1 là đủ để Barca nối dài mạch thắng lên bốn trận trên mọi đấu trường. CLB xứ Catalonia cũng củng cố ngôi đầu La Liga với 55 điểm, tạm nới rộng khoảng cách với Real Madrid - đội sẽ gặp Rayo Vallecano hôm nay - lên bốn điểm.

Ngày 3/2, Barca làm khách trên sân của Albacete Balompie, đội bóng hạng dưới, tại tứ kết Cup Nhà Vua.

Hồng Duy