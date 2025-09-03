Yamal muốn trao Quả Bóng Vàng cho Neymar hoặc Messi

Tây Ban NhaTiền đạo Lamine Yamal muốn Neymar có Quả Bóng Vàng đầu tiên, hoặc Lionel Messi giành thêm một danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng bóng đá.

Theo giới chuyên gia, cùng Ousmane Dembele, Lamine Yamal là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả Bóng Vàng 2025. Tiền đạo người Tây Ban Nha khẳng định mọi cầu thủ đều muốn giành danh hiệu. Anh hy vọng thắng năm nay và tự hào khi tham gia tranh tài ở tuổi 18.

Khi được hỏi muốn trao danh hiệu cho ai nếu không thắng, Yamal trả lời: "Neymar và Messi. Tôi muốn Neymar giành ít nhất một Quả Bóng Vàng. Anh ấy xứng đáng với nó khi còn chơi cho Barca và PSG. Tôi cũng muốn trao cho Messi, vì anh ấy rõ ràng là cầu thủ hay nhất lịch sử".

Yamal ăn mừng trong trận Barca hòa Rayo 1-1 ở La Liga hôm 31/8. Ảnh: Reuters

Neymar và Messi đều không có tên trong danh sách 30 ứng cử viên Quả Bóng Vàng 2025, do không còn phong độ đỉnh cao. Neymar hiện chơi cho Santos ở Brazil, còn Messi khoác áo Inter Miami tại Mỹ.

Neymar - cầu thủ giữ kỷ lục đắt nhất thế giới từ năm 2017 - chưa bao giờ giành Quả Bóng Vàng. Vị trí cao nhất của anh là thứ ba trong cuộc đua năm 2015 và 2017. Trong khi đó, Messi đang giữ kỷ lục tám Quả Bóng Vàng, với chiến thắng các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.

Mùa vừa qua, Lamine Yamal có bước đột phá lớn trong sự nghiệp cấp CLB. Tiền đạo 18 tuổi ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần trong 55 trận cho Barca, đạt hai con số ở cả hai thống kê lần đầu tiên, đồng thời giúp Barca giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Thành tích và ảnh hưởng của anh chỉ kém Dembele, người giành Champions League, Ligue 1, Cup Pháp và Siêu Cup Pháp với PSG. France Football sẽ công bố cầu thủ giành Quả Bóng Vàng 2025 trong buổi lễ tại Paris ngày 22/9.

Đầu mùa 2025-2026, Barca chơi chưa thực sự tốt. Họ thắng Mallorca 3-0 và Levante 3-2, trước khi hòa Rayo Vallecano 1-1. Yamal góp hai bàn trong ba trận này. Tiền đạo người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng chưa đạt cường độ cao như cuối mùa trước. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh về việc giành cả bảy điểm trên sân đối phương, những nơi luôn đặt trong tình trạng xấu để đối phó Barca.

"Chúng tôi mắc rất nhiều sai lầm, nhưng không phải do cái tôi của mỗi cầu thủ. Chúng tôi phải sớm lấy lại phong độ", Lamine Yamal nói thêm.

Hồi hè, Lamine Yamal phải chịu sự soi mói khi sang Brazil chơi với Neymar, dính tin đồn quan hệ với nhiều bạn gái khác nhau, và vấp phải phản ứng khi thuê người lùn biểu diễn trong tiệc sinh nhật. Theo Yamal, phần lớn tin đồn là bịa đặt, nên muốn tránh xa. "Tôi chỉ lắng nghe những người liên quan, vì họ thực sự hiểu mọi thứ và biết điều gì là quan trọng", Yamal nói.

Hôm qua, Lamine Yamal cũng cho ra mắt logo cá nhân với sự hợp tác cùng hãng Adidas. Sản phẩm kết hợp giữa hình ảnh chữ cái đầu trong tên, bàn chân trái kiểm soát bóng và số 304, mã bưu chính của quận Rocafonda. Bên cạnh đó, logo còn lấy cảm hứng từ kiến trúc bát giác đặc trưng của thành phố Barcelona.

Logo cá nhân của Lamine Yamal. Ảnh: X

Trên mạng xã hội, Yamal đăng logo kèm video ý tưởng. Trong đó, tài năng của Barca vẽ phác thảo theo một quy trình gần như thủ công. "Logo này có ý nghĩa rất lớn với tôi, vì kết hợp giữa con người tôi, nơi tôi đến và cách tôi chơi bóng", anh chia sẻ.

Lamine Yamal chào đời tại Barcelona năm 2007, trong một gia đình nhập cư đến từ Morocco. Anh lớn lên tại quận Rocafonda, nơi mà phần lớn dân có gốc nhập cư.

Hồi tháng 2/2024, anh ký hợp đồng quảng cáo 10 năm với Adidas. Tổng giá trị hợp đồng là 34 triệu USD, số tiền lớn với một cầu thủ 16 tuổi khi đó.

