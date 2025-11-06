Yamal: 'Messi ghi hàng nghìn bàn đẹp như pha bóng của tôi'

BỉLamine Yamal khiêm tốn khi nói về pha đột phá ghi bàn trong trận Barca hòa Club Brugge 3-3 ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Trên sân Jan Breydel tối 5/11, Yamal lập tuyệt phẩm gỡ 2-2 cho Barca. Tiền đạo 18 tuổi rê qua hai cầu thủ trước vòng cấm. Được Fermin Lopez đánh gót hỗ trợ, anh đánh bại thêm hai cầu thủ rồi sút chéo góc ghi bàn.

Sau trận, khi được so sánh với Messi về phong cách ghi bàn, Yamal trả lời: "Tôi không thể so sánh với Messi. Anh ấy đã ghi hàng nghìn bàn thắng như thế. Tôi phải tự tạo ra con đường riêng cho mình".

Yamal chào đời tại Barcelona, Tây Ban Nha năm 2007. Khi mới vài tháng tuổi, anh cùng Messi, cầu thủ về sau lập kỷ lục ghi 672 bàn cho Barca, chụp hình cho cuốn lịch của CLB. Sau đó, Yamal gia nhập lò đào tạo La Masia, giúp tuyển Tây Ban Nha giành Euro 2024, Barca giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha mùa trước.

Tiền đạo trẻ vì vậy thường xuyên được so sánh với Messi - người sở hữu 892 bàn, xếp thứ hai mọi thời đại sau Cristiano Ronaldo (952 bàn).

Yamal chuyền bóng trong trận Barca hòa Club Brugge 3-3 ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 5/11. Ảnh: Reuters

Trận này, Barca được đánh giá cao hơn, nhưng luôn ở thế theo đuổi Club Brugge về mặt tỷ số. Ngay phút thứ 6, họ để Nicolo Tresoldi đệm bóng mở tỷ số cho đại diện của Bỉ. Hai phút sau, nhận đường chuyền từ Yamal, Ferran Torres sút đối mặt thành công, gỡ hòa 1-1. Nhưng đến phút 17, Carlos Forbs đã đưa Club Brugge vượt lên lần nữa.

Chỉ hai phút sau khi Yamal gỡ hòa, Forbs lại chọc thủng lưới Barca, giúp đội nhà nâng tỷ số lên 3-3. Phải nhờ chút may mắn, đội bóng Tây Ban Nha mới có thể ra về với một điểm. Lần này lại là Yamal với pha tạt bóng khiến Christos Tzolis phản lưới ở phút 77.

Theo Yamal, Barca rất khó thắng khi để lọt lưới ba lần. Do đó, anh muốn đội nhà cải thiện theo hướng phòng ngự tốt hơn hoặc ghi bàn nhiều hơn.

Về việc bị CĐV đối phương la ó, Yamal không mấy bận tâm. Tiền đạo 18 tuổi cho rằng việc này chứng tỏ anh đang chơi tốt và điều cần làm là tập trung vào trận đấu.

Thời gian qua, truyền thông đưa tin Yamal bị đau xương mu, thậm chí không thể bình phục hoàn toàn. Một số nguồn thậm chí gắn chấn thương của anh với mối quan hệ cùng bạn gái cũ Nikki Nicole, vẽ nên bức tranh về một ngôi sao sớm sa ngã vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Về điều này, anh đáp: "Mọi người bàn tán rất nhiều về chứng đau xương mu của tôi và rằng tôi buồn. Tất cả đều là dối trá. Tôi đang cố lấy lại phong độ. Đó là cách tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng bản thân nhất".

Thanh Quý (theo Marca)