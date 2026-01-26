Yamal lập siêu phẩm móc bóng cho Barca

Tây Ban NhaTiền đạo Lamine Yamal ngả người móc bóng thành bàn giúp Barca thắng đội khách Oviedo 3-0 ở vòng 21 để trở lại đỉnh bảng La Liga.

Trở lại sân Camp Nou thi đấu sau 43 ngày, Barca trải qua hiệp một đầy bế tắc. Đoàn quân của Hansi Flick kiểm soát bóng tới 73%, tung ra năm cú dứt điểm nhưng chỉ tạo ra thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,52. Oviedo thậm chí dứt điểm nhiều hơn với sáu lần, song xG chỉ đạt 0,13.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 52. Lamine Yamal chuyền bóng chạm chân cầu thủ đội khách bật ra đúng vị trí của Dani Olmo. Tiền vệ người Tây Ban Nha khống chế một nhịp gọn gàng rồi tung cú sút chân phải chéo góc đưa chủ nhà vượt lên.

Dani Olmo dứt điểm chéo góc mở tỷ số, trong trận Barca thắng Oviedo 3-0 ở vòng 21 La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 25/1/2026. Ảnh: Reuters

Bàn mở tỷ số giúp Barca cởi bỏ áp lực tâm lý và chơi bùng nổ hơn. Phút 58, tận dụng đường chuyền hỏng của đối thủ, Raphinha băng lên, xộc thẳng vào vòng cấm rồi lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Aaron Escandell, nhân đôi cách biệt.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu diễn ra ở phút 73. Từ đường châm bóng của Olmo, Lamine Yamal ngả người móc bóng về góc xa, khiến nỗ lực bay người của thủ môn Oviedo chỉ còn mang tính chất làm nền cho siêu phẩm.

Barca có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt cơ hội. Robert Lewandowski bị từ chối một bàn vì lỗi việt vị và bỏ lỡ tình huống đối mặt ở cuối trận. Dù vậy, chiến thắng 3-0 là đủ để đội bóng xứ Catalonia đòi lại ngôi đầu từ tay Real Madrid, tái lập khoảng cách một điểm.

Đây cũng là chiến thắng sân nhà thứ 10 liên tiếp của Barca tại La Liga. Lần gần nhất họ đạt thành tích tương tự với cùng một HLV là vào tháng 12/2019, dưới thời Ernesto Valverde, với chuỗi 14 trận toàn thắng tại Camp Nou.

Pha ngả người móc bóng thành bàn của Lamine Yamal. Ảnh: Reuters

Sau trận, HLV Hansi Flick thừa nhận Barca gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, phần nào xuất phát từ mật độ thi đấu và di chuyển dày đặc thời gian qua. Nhà cầm quân người Đức cũng đánh giá Oviedo gây ra không ít thử thách khi pressing tầm cao, buộc Barca phải chơi chậm và thiếu sắc bén trước giờ nghỉ.

"Chúng tôi chơi rất nhiều trận, di chuyển liên tục và gần như không có thời gian nghỉ ngơi", ông nói. "Điều đó khiến đội gặp đôi chút khó khăn để đạt trạng thái tốt nhất trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, toàn đội đã chơi đúng với năng lực".

Flick cho rằng Olmo đang dần đạt phong độ cao nhất sau thời gian dài chấn thương, và đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của Lamine Yamal, không chỉ vì siêu phẩm ngả người móc bóng. "Tôi vui vì bàn thắng của Yamal, nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là khả năng pressing và đóng góp cho lối chơi chung", HLV 60 tuổi nhấn mạnh.

Ngày 28/1, Barca tiếp tục đá trên sân nhà gặp Copenhagen ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Thầy trò Flick đang đứng thứ chín - vị trí phải đá thêm hai lượt play-off tranh vé vào vòng 1/8.

Hồng Duy