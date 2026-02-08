Yamal lập siêu phẩm khi Barca đại thắng

Tây Ban NhaTiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal sút ra từ khoảng 25 m, giúp Barca thắng Mallorca 3-0 ở vòng 23 La Liga, tối 7/2.

Phút 61, trận đấu trên sân Camp Nou, Yamal nhận bóng giữa sân, đảo qua một chốt chặn rồi sút xa đưa bóng vào góc phải khung thành Mallorca. Thủ môn Leo Roman bị bất ngờ, chỉ biết đứng nhìn theo bóng.

Ghi bàn trận thứ năm liên tiếp cho Barca, tiền đạo người Tây Ban Nha đạt chuỗi thành tích cá nhân tốt nhất sự nghiệp. Trước đó, anh đã lập công trong các trận thắng Oviedo 3-0, Elche 3-1 (La Liga), Copenhagen 4-1 (Champions League) và Albacete 2-1 (tứ kết Cup Nhà vua). Yamal cũng nâng bàn thắng tại La Liga 2025-2026 lên con số 10, đạt thành tích hai con số đầu tiên trong một mùa giải.

Yamal sút xa nhân đôi cách biệt trong trận Barca thắng Mallorca ở vòng 23 La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7/2. Ảnh: AP

Trận này, HLV Hansi Flick cho Raphinha, Frenkie De Jong và Ferran Torres nghỉ hẳn, hoặc khởi đầu từ ghế dự bị. Quyết định này được cho là để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Cup Nhà vua: làm khách trên sân Atletico ngày 12/2.

Rashford khởi đầu tốt khi thay Raphinha bên cánh trái. Phút 26, tiền đạo người Anh sút từ 25 m chệch cột trong gang tấc. Sau đó ba phút, anh tiếp tục sút xa dẫn tới bàn mở tỷ số. Robert Lewandowski đón bóng bật ra từ hậu vệ Mallorca, rồi đá bồi tung lưới Leo Roman.

Giống Yamal, Lewandowski đã sở hữu 10 bàn tại La Liga 2025-2026, qua đó đạt thành tích hai con số trong mùa giải thứ tư liên tiếp khoác áo Barca. Trước đó, anh ghi 23 bàn tại La Liga 2022-2023, 19 bàn mùa tiếp theo và 27 bàn mùa trước. Trên mọi đấu trường, cựu tiền đạo Bayern đã có 114 bàn trong 175 trận cho đội chủ sân Camp Nou.

Lewandowski (giữa) mừng bàn mở tỷ số trận Barca 3-0 Mallorca ở vòng 23 La Liga. Ảnh: MD

Không hài lòng với chỉ một bàn trong hiệp một, Barca đẩy cao tốc độ sau giờ nghỉ. Kết quả của nỗ lực này là siêu phẩm của Yamal.

Không lâu sau, Yamal được cho ra nghỉ. Tuy nhiên, Barca vẫn tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 83, sau khi thoát vào vòng cấm, tiền vệ Marc Bernal sút chìm ấn định chiến thắng 3-0. Bóng chạm chân hậu vệ đội khách đổi hướng trước khi đi vào khung thành.

Mallorca không làm được gì ngoài một vài pha phản công. Thủ môn Joan Garcia dễ dàng hóa giải để giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

Trận thắng đậm này giúp Barca đạt 58 điểm sau 23 vòng, tiếp tục dẫn đầu và nới rộng cách biệt lên bốn điểm với Real - đội sẽ làm khách trên sân Valencia tối 8/2.

Thanh Quý