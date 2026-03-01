Yamal lập hat-trick giúp Barca thắng lớn

Tây Ban NhaLamine Yamal ghi cả ba bàn trong trận Barca thắng Villarreal 4-1 ở vòng 26 La Liga, tối 28/2.

Villarreal tổ chức phòng ngự khu vực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ban đầu, chiến thuật này cho thấy hiệu quả. "Tàu ngầm vàng" không chỉ đứng vững trước các cuộc tấn công, mà còn tạo cảm giác có thể gây khó khăn cho Barca bất kỳ lúc nào. Nhưng vào những khoảnh khắc quyết định, tài năng của Lamine Yamal đã làm thay đổi mọi thứ.

Yamal (phải) mừng bàn với HLV Hansi Flick trong trận Barca 4-1 Villarreal ở vòng 26 La Liga tối 28/2. Ảnh: AS

Yamal trực tiếp mở tỷ số ở phút 27. Tận dụng tình huống mất bóng của Pape Gueye, Fermin Lopez tổ chức phản công. Sau đó, Yamal di chuyển vào khoảng trống, sút chân trái vượt qua tầm với của thủ môn Luiz Junior.

Sau bàn thua đầu, Villarreal cố chơi trong 25 phút đầu. Nhưng khi nỗ lực đó còn chưa mang lại kết quả, Yamal lại phô diễn khả năng quyết định trận đấu bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 36. Ngôi sao 18 tuổi liên tục rê qua Sergi Cardona và Alberto Moleiro, rồi sút chân trái vào góc cao đánh bại Luiz Junior.

Yamal ghi bàn thứ 17 trên mọi đấu trường từ đầu mùa 2025-2026, đồng thời lên dẫn đầu danh sách lập công cho đội bóng. Ferran Torres xếp thứ hai với 16 bàn, Raphinha và Robert Lewandowski cùng xếp thứ ba với 13 bàn, Fermin Lopez xếp thứ tư với 11 bàn, còn Marcus Rashford xếp thứ năm với 10 bàn.

Yamal ghi bàn thứ hai trong trận Barca 4-1 Villarreal ở vòng 26 La Liga tối 28/2. Ảnh: MD

Villarreal bù đắp sai lầm trong hiệp một bằng màn khởi đầu tốt sau giờ nghỉ. Ngay phút 48, đội khách bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trong pha tranh chấp diễn ra sau quả phạt góc, Santiago Mourino sút bật thủ môn Joan Garcia, tạo điều kiện cho Gueye sút bồi tung lưới.

Bàn gỡ của Villarreal khiến trận đấu trở nên khó đoán hơn. Đội khách tiếp tục lên bóng để tìm bàn san bằng cách biệt, trong khi Barca dao động tinh thần và để lộ thêm nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc bất an, nhà ĐKVĐ sớm lấy lại chính mình.

Phút 70, Yamal ấn định chiến thắng 3-1 và hoàn tất hat-trick. Ngôi sao 18 tuổi phá bẫy việt vị, rồi sút chìm đánh bại thủ môn. Với 18 tuổi 230 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại La Liga trong thế kỷ 21.

Không lâu sau bàn thứ ba, Yamal cùng Raphinha rời sân nhường chỗ cho Roony Bardghji và Rashford. Barca tiếp tục phát huy lợi thế, chơi lấn lướt và tạo thêm cơ hội. Phút 90, Jules Kounde chuyền ngang cho Lewandowski đệm bóng ấn định chiến thắng 4-1. Barca giành trọn ba điểm và nới cách biệt với Real lên 4 điểm. Real cần thắng Getafe vào tối 1/3 để lấy lại khoảng cách cũ.

HLV Hansi Flick có tròn 100 trận dẫn dắt Barca. Trong đó, ông thắng 75 trận, hòa chín và thua 16. Số trận thắng của Flick trong 100 trận với Barca chỉ kém Luis Enrique (80).

Thanh Quý