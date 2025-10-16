Yamal không được đua giải Cậu Bé Vàng 2025

Tây Ban NhaBan tổ chức căn cứ quy định của giải để loại tiền đạo 18 tuổi của Barca Lamine Yamal khỏi danh sách ứng viên cầu thủ U21 hay nhất năm.

Theo quy định của giải Cậu Bé Vàng, mỗi cầu thủ chỉ có thể đăng quang một lần. Và do đã thắng giải này năm ngoái, Yamal buộc phải rút khỏi cuộc đua năm nay.

Yamal giành giải Cậu Bé Vàng năm 2024. Ảnh: FCB

Cậu Bé Vàng là giải thưởng dành cho cầu thủ U21 hay nhất năm. Nếu không có quy định lạ thường, Yamal có thể sẽ giành danh hiệu thứ hai liên tiếp. Mùa 2024-2025 ghi nhận anh chơi tốt nhất từ đầu sự nghiệp, góp 18 bàn và 25 kiến tạo qua 55 trận, giúp Barca giành La Liga, Cup Nhà Vua, Siêu Cup Tây Ban Nha.

Chính Tuttosport, đơn vị tổ chức giải, cũng thừa nhận Yamal có thể bảo vệ danh hiệu nếu không vướng quy định. Theo danh sách mà nhật báo thể thao Italy này vừa công bố, bốn ứng cử viên sáng giá nhất gồm Pau Cubarsi, Arda Guler, Dean Huijsen và Desire Doue.

Trước đó, tại một giải thưởng khác dành cho cầu thủ trẻ - Kopa Trophy, Yamal đã bảo vệ thành công danh hiệu. Tiền đạo cánh 18 tuổi cũng về thứ hai giải Quả Bóng Vàng sau Ousmane Dembele.

Cậu Bé Vàng do Tuttosport thành lập năm 2003. Các tờ báo cùng tham gia bầu chọn gồm Bild (Đức), Blick (Thụy Sĩ), A Bola (Bồ Đào Nha), L'Equipe, France Football (Pháp), Marca, Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Ta Nea (Hy Lạp), Sport Express (Nga), De Telegraaf (Hà Lan) và The Times (Anh). Tên cầu thủ chiến thắng năm nay sẽ được công bố vào tháng 11.

Các cầu thủ từng giành Cậu Bé Vàng

Năm 2003: Rafael Van Der Vaart (CLB Ajax, quốc tịch Hà Lan)

2004: Wayne Rooney (Everton, Man Utd, Anh)

2005: Lionel Messi (Barca, Argentina)

2006: Cesc Fabregas (Arsenal, Tây Ban Nha)

2007: Sergio Aguero (Atletico, Argentina)

2008: Anderson (Man Utd, Brazil)

2009: Alexandre Pato (AC Milan, Brazil)

2010: Mario Balotelli (Inter, Man City, Italy)

2011: Mario Gotze (Dortmund, Đức)

2012: Isco (Malaga, Tây Ban Nha)

2013: Paul Pogba (Juventus, Pháp)

2014: Raheem Sterling (Liverpool, Anh)

2015: Anthony Martial (Monaco, Man Utd, Pháp)

2016: Renato Sanches (Benfica, Bayern, Bồ Đào Nha)

2017: Kylian Mbappe (Monaco, PSG, Pháp)

2018: Matthijs De Ligt (Ajax, Hà Lan)

2019: Joao Felix (Benfica, Atletico, Bồ Đào Nha)

2020: Erling Haaland (Dortmund, Na Uy)

2021: Pedri (Barca, Tây Ban Nha)

2022: Gavi (Barca, Tây Ban Nha)

2023: Jude Bellingham (Dortmund, Real, Anh)

2024: Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha)

Thanh Quý (theo Marca)