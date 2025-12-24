Yamal khởi nghiệp YouTuber

Tây Ban NhaTiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal đạt được gần một triệu người theo dõi chỉ sau một ngày ra mắt tài khoản YouTube.

Ngày 23/12, Yamal ra mắt tài khoản cùng tên trên Youtube. Và chỉ sau chưa đầy một ngày, kênh có khoảng 870.000 người theo dõi.

Trong video đầu tiên, tiền đạo người Tây Ban Nha đưa người xem tham quan ngôi nhà cũ tại Barcelona. Ấn tượng ban đầu về ngôi nhà là sự bừa bộn với những thùng đồ, do anh sắp chuyển đi vào thời điểm quay.

Một góc của ngôi nhà là nơi đặt các danh hiệu cá nhân mà Yamal từng giành được, gồm cả Cậu Bé Vàng, Kopa Trophy và Cầu thủ trẻ hay nhất Euro 2024.

Yamal giới thiệu các thành tích cá nhân trong ngôi nhà. Ảnh: Youtube

Trong video, Yamal chia sẻ thích mùi vani, thậm chí muốn mọi thứ trong nhà mang mùi này. Anh cũng thích đi ngủ sớm để thức dậy vào giữa đêm và ăn bánh quy. "Đó là lý do tôi không thể có bạn gái, vì hay thức dậy giữa đêm", Yamal nói.

Video cũng cho thấy một phần đồ thời trang, quà tặng và các vật dụng cá nhân khác, dù Yamal còn để nhiều thứ ở nhà bố mẹ.

Yamal đăng video đầu tiên trên Youtube Video đầu tiên trên kênh Youtube của Lamine Yamal.

Yamal chào đời ngày 13/7/2007, trong một gia đình nhập cư từ Morocco và Guinea Xích Đạo. Bố mẹ chia tay khi Yamal lên 3 tuổi, nhưng cùng nhau chăm sóc cậu bé tại Barcelona. Yamal tham gia tuyển trạch tại Barca khi lên 6 tuổi và lập tức được ký hợp đồng. Sau 10 năm rèn luyện tại lò đào tạo La Masia, anh không chỉ phát huy tài năng, mà còn sớm trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Năm 2024, với một bàn và bốn kiến tạo, Yamal góp công đưa tuyển Tây Ban Nha đến chức vô địch Euro. Mùa 2024-2025, anh có thêm 18 bàn và 25 kiến tạo cho Barca, giành ba danh hiệu quốc nội, về thứ hai giải Quả Bóng Vàng và FIFA The Best.

Yamal công khai bạn gái Alex Padilla từ Euro 2024, nhưng chia tay một tháng sau đó. Tiền đạo 18 tuổi cũng chia tay bạn gái gần nhất, ca sĩ Nikki Nicole sau trận Barca thua Real 1-2 hôm 26/10. Kể từ đó, Barca thắng tám trận La Liga liên tiếp và giành lại vị trí dẫn đầu.

Thanh Quý (theo MD, Youtube)