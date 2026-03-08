Yamal giúp Barca tái lập cách biệt với Real

Tây Ban NhaChiến thắng 1-0 trên sân của Athletic Club ở vòng 27 giúp Lamine Yamal và đồng đội duy trì vị thế dẫn đầu La Liga với cách biệt bốn điểm so với Real Madrid.

Sau cú sốc bị Atletico Madrid loại ở Cup Nhà vua, HLV Hansi Flick quyết định để các trụ cột như Robert Lewandowski, Raphinha và Pedri. Cơ hội đá chính được trao cho Marcus Rashford, Marc Casado hay Marc Bernal. Bên cạnh việc tìm sự tươi mới, nhà cầm quân người Đức có lẽ còn tính toán đến việc dưỡng quân cho trận lượt đi vòng 1/8 với Newcastle vào giữa tuần sau.

Trận đấu diễn ra giằng co với thế trận chặt chẽ từ đôi bên. Dù kiểm soát bóng đến 70%, Barca gặp không ít khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đội bóng xứ Basque. Cả trận, họ chỉ tung ra được 7 cú dứt điểm, với hai trong số đó hướng trúng mục tiêu. Dù vậy, Barca đều nhỉnh hơn ở những chỉ số quan trọng khác, như tỷ lệ chuyền bóng chính xác (89%, so với 72%) và bàn thắng kỳ vọng (1.15 so với 0.42).

Yamal mừng bàn mở tỷ số cho Barca, trong trận thắng Athletic ở vòng 27 La Liga trên sân San Mames ngày 7/3/2026. Ảnh: Reuters

Sự điều chỉnh kịp thời về nhân sự của HLV Flick cũng góp phần không nhỏ. Sau khi nhận thấy sự khó khăn trong việc khoan phá hàng thủ chủ nhà, ông quyết định tung Pedri và Raphinha vào sân phút 62. Từ đó, Barca thoát pressing tốt hơn, mở ra khoảng trống cho Lamine Yamal ghi bàn ở phút 69. Nhận đường chuyền từ Pedri khi đang ở bên cánh phải quen thuộc, tiền đạo 18 tuổi xộc sâu vào cấm địa, cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc cao phía xa thành bàn tuyệt đẹp.

Đây là bàn thứ 14 của Yamal ở La Liga mùa này, bên cạnh 9 pha kiến tạo. Nó cũng giúp anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất. Bên cạnh bàn thắng, tiền đạo người Tây Ban Nha còn 5 lần qua người thành công - nhiều nhất trận.

Dù vậy, chiến thắng của Barca còn có công không nhỏ của những nhân tố khác. Marc Casado dẫn đầu với 9 lần thu hồi bóng thành công, đóng vai trò "máy quét" trước hàng phòng ngự. Thủ thành Joan Garcia chơi ổn định, nhất là trong khoảng 20 phút cuối, trong khi cặp trung vệ Pau Cubarsi và Eric Garcia có một ngày thi đấu xuất sắc, vô hiệu hóa hoàn toàn Nico Williams hay Selton Sanchez.

"Thắng tại San Mames chưa bao giờ là dễ dàng", HLV Flick bình luận. "Tôi tự hào về cách các cầu thủ trẻ phản ứng sau khi chúng tôi xoay tua đội hình. Lamine đã ghi một bàn thắng đẳng cấp, nhưng chiến thắng này thuộc về sự kiên cường của toàn đội."

Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde cho hay: "Chúng tôi đã phong tỏa họ khá tốt trong 60 phút đầu. Nhưng trước những cá nhân kiệt xuất như Yamal, chỉ cần một giây lơ là, bạn sẽ phải trả giá. Thật đáng tiếc cho nỗ lực của các cầu thủ hôm nay".

Quang Dũng