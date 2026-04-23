Yamal chấn thương khi Barca tiến gần ngôi vương La Liga

Tiền đạo Lamine Yamal dính chấn thương ngay sau khi đá quả phạt đền giúp Barca thắng Celta Vigo 1-0 ở vòng 33 La Liga ngày 22/4.

Chiến thắng đưa Barca tiến gần hơn đến ngôi vô địch La Liga mùa này, với 9 điểm nhiều hơn kình địch Real. Nhưng bầu không khí lo lắng đang bao trùm lấy đội đầu bảng khi Yamal - người đang chơi hay nhất đội - dính chấn thương.

Giữa bối cảnh Celta đang chơi lấn lướt trong một đêm Camp Nou đầy gió rít, ngôi sao 18 tuổi liền lên tiếng. Phối hợp nhịp nhàng với Dani Olmo để loại bỏ Lago, anh buộc đối thủ phải phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Yamal tung cú sút quyết đoán vào góc thấp khiến thủ thành Radu bó tay.

Đó cũng là bàn thứ 24 anh ghi trên mọi đấu trường mùa này, và là bàn thứ 16 ở La Liga. Nhưng lực sút mạnh khiến Yamal gặp vấn đề ở cơ chân. Ngay sau cú đá, tài năng trưởng thành từ lò La Masia đổ gục xuống sân, giơ tay ra hiệu nhưng không phải để ăn mừng mà là yêu cầu sự trợ giúp y tế. Cả sân Camp Nou như chết lặng.

Yamal thực hiện quả phạt đền thành công trước Celta Vigo. Ảnh: Reuters

... rồi nhăn nhó vì đau đớn và nằm ra sân, liên tục xoa vào phần cơ đùi sau. Ảnh: AS

Bác sĩ CLB là Ricard Pruna nhanh chóng yêu cầu thay người khi nhận thấy Yamal liên tục chạm vào vùng sau đùi trái. Roony là cái tên được HLV Hansi Flick lựa chọn vào sân thay thế. Trận đấu cũng bị gián đoạn tới 18 phút sau khi Yamal rời sân để các nhân viên y tế hỗ trợ một CĐV gặp vấn đề sức khỏe trên khán đài.

Phải đợi đến các cuộc kiểm tra vào ngày 24/4 tới mới có chẩn đoán chính xác nhất, nhưng viễn cảnh Yamal vắng mặt trong trận El Clasico với Real Madrid ngày 11/5 là hoàn toàn có thể xảy ra. Báo Tây Ban Nha AS không loại trừ khả năng anh bị rách nhẹ cơ, đồng nghĩa với việc phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần. Nếu điều này được xác nhận, Yamal thậm chí có thể sẽ không thi đấu thêm trận nào trong phần còn lại của mùa giải, dù tất cả vẫn đang chờ thông báo chính thức.

Cũng trước Celta, hậu vệ Alejandro Balde đã vào sân từ phút 20 để thay thế Joao Cancelo gặp chấn thương ở cơ tứ đầu đùi phải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đang chờ kết quả kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng. Đây có thể xem là hai cú sốc lớn đối với HLV Flick trong bối cảnh các vòng đấu quyết định của La Liga đang tới gần, đặc biệt là cuộc chạm trán với Real.

"Chúng ta phải chờ xem chuyện gì xảy ra với Yamal vào ngày mai khi có chẩn đoán rõ ràng", nhà cầm quân người Đức cho biết sau trận. "Không mấy dễ dàng đón nhận ca chấn thương này. Trường hợp của Cancelo cũng vậy. Hy vọng đó không phải là những chấn thương nghiêm trọng".

"Yamal cảm thấy đau. Thực tế là cậu ấy sẽ không rời sân nếu không có lý do chính đáng. Chấn thương này là thật và chúng tôi phải chờ xem cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài bao lâu", Flick nhấn mạnh.

Yamal ra hiệu yêu cầu trợ giúp y tế sau khi thực hiện quả phạt đền thành công trước Celta Vigo. Ảnh: AFP

Đồng đội Gavi cầu mong Yamal sẽ chỉ gặp một chấn thương nhẹ nhất có thể. "Với tôi, Yamal là số một. Việc thiếu vắng cậu ấy là một tổn thất cực lớn vì đây là cầu thủ vô cùng quan trọng. Cậu ấy trông khá suy sụp trong phòng thay đồ. Tôi hy vọng chấn thương sẽ nhẹ nhất có thể vì đội bóng rất cần Yamal", tiền vệ người Tây Ban Nha nói khi trả lời phỏng vấn sau trận.

Barca gặp khó trước Celta trong cách vận hành lối chơi, cả khi có và không có Yamal trên sân. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn, đặc biệt sau khi Fermin Lopez vào thay Gavi thi đấu dưới sức và Olmo nhường chỗ cho Frenkie de Jong. Tiền vệ người Hà Lan đã cán mốc 293 trận đấu, vượt qua Phillip Cocu để trở thành cầu thủ Hà Lan ra sân nhiều nhất trong lịch sử Barca.

Barca bấy giờ bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và có thời điểm dồn ép hoàn toàn đối thủ. Ferran Torres có một lần đưa bóng vào lưới sau pha chạm bóng tinh tế của Pedri, nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị chỉ trong gang tấc.

1-0 là kết quả đủ để Barca duy trì thành tích ấn tượng với 17 trận toàn thắng tại Camp Nou trong khuôn khổ La Liga. Việc bảo toàn cách biệt 9 điểm với đại kình địch Real cũng giúp thầy trò Flick giảm bớt áp lực tâm lý từ chấn thương của Yamal trước các cuộc đối đầu với Getafe và Osasuna, đồng thời chờ đợi trận El Clasico tại Camp Nou vào ngày 11/5 tới.

Kết thúc buổi họp báo, Flick nhận xét: "Thông thường chúng tôi kiểm soát tốt, nhưng Celta đã gây áp lực tầm cao rất gắt. Không dễ để triển khai bóng và tạo cơ hội. Chúng tôi đã mất bóng ở những tình huống đơn giản và điều đó không hề tốt. Hai chấn thương trong hiệp một đã ảnh hưởng đến toàn đội. Tôi có cảm giác bàn thắng của Ferran là hợp lệ. Tôi muốn một lời giải thích tại sao đó lại là việt vị. Tôi đã xem ảnh, và nó cũng giống như những gì các bạn đã thấy thôi".

Hoàng Thông