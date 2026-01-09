Yamaha YZF-R2 - sportbike 200 phân khối mới lộ diện

Mẫu sportbike mới phát triển dựa trên R15, lắp động cơ xi-lanh đơn dung tích 200 phân khối, ra mắt trong năm 2026.

Hãng xe máy Nhật Bản Yamaha mở rộng sản phẩm của mình tại thị trường Ấn Độ với R2 và sau đó xuất khẩu tới nhiều quốc gia khác. YZF-R2 là dòng sportbike, định vị nằm giữa YZF-R15 và YZF-R3, theo MotorBeam.

Mẫu sportbike Yamaha YZF-R3 dành cho thị trường Ấn Độ. Ảnh: Yamaha

Yamaha kỳ vọng R2 sẽ tiếp nối thành công của người anh em R15 tại Ấn Độ. Mẫu sportbike R15 đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và xây dựng hình ảnh dòng xe thể thao cỡ nhỏ kể từ khi ra mắt vào năm 2008. Sau khi ra mắt, R2 sẽ bán song song với R15 chứ không thay thế.

R2 dự kiến trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 200 phân khối, làm mát bằng chất lỏng. Đây là lần đầu tiên Yamaha sử dụng động cơ 200 phân khối. Mặc dù công suất chưa công bố, nhưng R2 được kỳ vọng vượt trội hơn động cơ 155 phân khối của R15, công suất 18,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm.

Tân binh R2 phát triển tại Ấn Độ và sản xuất tại nhà máy của hãng ở Chennai. Theo kế hoạch, Yamaha R2 sẽ ra mắt trong năm 2026. Xe cạnh tranh với những đối thủ như KTM RC 200, Hero Karizma XMR 200.

Ngoài R2, Yamaha đang nỗ lực mở rộng dòng sản phẩm, dự kiến giới thiệu NMax 155, bổ sung thêm lựa chọn bên cạnh Aerox 155.

Minh Vũ