Yamaha tung ưu đãi dịp đầu năm

Yamaha Motor Việt Nam hỗ trợ phí đăng ký cho Janus và LEXi, kèm quà tặng khi mua các dòng xe của hãng, áp dụng từ 1/1 đến 28/2.

Trong đợt ưu đãi dịp đầu năm, người dùng mua Yamaha Janus hoặc LEXi sẽ nhận chi phí hỗ trợ đăng ký xe trị giá 2 triệu đồng. Quà tặng áo thun chính hãng áp dụng cho người mua các dòng xe máy của hãng, không bao gồm mẫu Sirius chế hòa khí vành nan hoa phanh đĩa, Sirius Fi vành nan hoa phanh đĩa, Exciter 155 bản tiêu chuẩn và các dòng xe phân khối lớn.

Người dùng bên dòng xe Yamaha Janus. Ảnh: Yamaha

Hai dòng xe trong ưu đãi lần này thuộc phân khúc xe tay ga đô thị. Janus có mức giá dễ tiếp cận, hướng đến nhóm khách trẻ và phụ nữ, cần dòng xe di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt trong thành phố. Xe có phong cách thiết kế thanh lịch, điểm mạnh ở khối động cơ Blue Core 125 cc, đi kèm các trang bị: smartkey, hệ thống Stop & Start tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, cốp rộng rãi... Ngoài ra, xe có lốp không săm an toàn, hạn chế trình trạng thủng lốp nhanh và đột ngột.

Yamaha LEXi định vị phân khúc cao hơn, hướng đến người dùng có tần suất di chuyển dài, cần dòng xe tay ga ổn định và thoải mái. Xe mang phong cách maxi-scooter thu gọn, điểm nhấn là yên xe lớn, tư thế người lái ngồi thẳng lưng, sàn phẳng. LEXi lắp động cơ Blue Core 155 cc, chia sẻ từ mẫu môtô YZF-R15, có bộ căng thủy lực giảm ma sát xích cam, van biến thiên VVA để tăng độ mở van nạp khi vận hành ở vòng tua lớn.

Yamaha LEXi mang phong cách maxi-scooter vận hành đường dài. Ảnh: Yamaha

Ngoài ra, một số phiên bản LEXi còn trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo, khóa thông minh, cổng sạc thiết bị di động, phản ánh xu hướng tăng vai trò của công nghệ trên xe tay ga hiện đại. "Sự kết hợp giữa thiết kế thân thiện, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Janus và trải nghiệm vận hành ổn định, giàu công nghệ của LEXi cho thấy định hướng đa dạng hóa sản phẩm của Yamaha trong phân khúc tay ga đô thị", đại diện hãng chia sẻ.

Quang Anh