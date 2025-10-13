Yamaha sắp trình làng môtô điện ba bánh

Mẫu Tricera có thiết kế và tính năng đã được cải tiến so với cách đây ba năm, phù hợp hơn với việc sử dụng thực tế.

Yamaha sẽ ra mắt Tricera phiên bản mới nhất tại Japan Mobility Show 2025 (tên gọi mới của Tokyo Motor Show - triển lãm ôtô Tokyo). Dự án này vốn được giới thiệu lần đầu tiên cách đây ba năm dưới dạng concept và gây ấn tượng với hệ thống lái ba bánh độc lập.

Tricera có hai bánh trước và một bánh sau. Bánh xe trước và sau có thể xoay cùng hướng, hoặc hướng ngược nhau để tăng độ linh hoạt và ổn định. Thậm chí, việc đánh lái bánh sau có thể được tắt để tăng trải nghiệm lái.

Thiết kế của Tricera có một số điểm tương đồng với dòng xe máy hiện tại của Yamaha, bao gồm đèn pha tròn và hai đèn DRL nhỏ chạy ngang trên mặt trước. Phần đầu xe phức tạp và các tấm che nhỏ trên bánh trước.

So với bản concept, Yamaha đã bổ sung một cặp tấm chắn gió nhỏ ở phía trước và gương chiếu hậu nhỏ, những thứ không có ban đầu. Nội thất giờ đây trông phù hợp hơn nhiều với thực tế và trang bị bộ ghế màu đỏ sẫm.

Tricera trang bị động cơ điện, mặc dù chưa rõ công suất là bao nhiêu hoặc dung lượng pin lớn đến mức nào. Yamaha đã phát triển hệ thống lái ba bánh cho Tricera, nhằm đạt được "một cấp độ thống nhất mới" giữa xe và người lái.

Tricera phiên bản concept. Ảnh: Yamaha

Bên cạnh đó là thiết bị âm thanh thích ứng, giúp điều chỉnh âm sắc của hệ thống truyền động điện, bổ sung một lớp cảm giác tương tác mà xe điện thường thiếu.

Bên cạnh Tricera, Yamaha sẽ trưng bày một số cải tiến khác tại triển lãm Tokyo. Trong số đó có Motoroid, một mẫu xe ý tưởng hai bánh có khả năng uốn cong như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, cũng như Proto BEV, một mẫu xe ý tưởng thể thao chạy điện, hé lộ hướng đi tiếp theo trong ngôn ngữ thiết kế xe điện của Yamaha.

Mỹ Anh (theo Carscoops)