Yamaha sắp ra mắt xe tay ga 124 phân khối mới

Hãng Nhật có kế hoạch ra mắt mẫu xe tay ga mới tên Jog One vào ngày 19/3 kèm mức giá 259.600 yen (1.660 USD).

Yamaha Jog One có thiết kế thể thao và năng động, trang bị động cơ 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 124 phân khối, đáp ứng các tiêu chuẩn mới dành cho xe máy.

Những đặc điểm chính bao gồm trọng lượng xe 95 kg và chiều cao yên 735 mm, không gian để chân rộng rãi và khoang chứa đồ dưới yên với dung tích khoảng 21,3 lít, có thể để một chai nước 600 ml trong cốp trước, móc trước có thể gập lại với tải trọng tối đa 1,5 kg, và ổ cắm USB tùy chọn.

Yamaha Jog One có 4 màu tùy chọn gồm xanh mờ, tím, đen và bạc. Ảnh: Yamaha

Jog One trang bị hệ thống phanh UBS (Unified Brake System). Về nguyên lý, hệ thống này tối ưu lực phanh, hỗ trợ người lái kiểm soát phanh tốt hơn, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp. Khi sử dụng phanh sau (phanh chân), hệ thống sẽ tự động phân bổ thêm lực phanh ra bánh trước, nâng cao hiệu quả khi người lái muốn giảm tốc độ.

Một phần sửa đổi theo luật giao thông đường bộ của Nhật Bản có hiệu lực vào ngày 1/4/2025 cho phép điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 phân khối nhưng không quá 125 phân khối và công suất tối đa 4 kW trở xuống bằng giấy phép lái xe máy thông thường hoặc bằng lái ôtô.

Các quy định khác đối với xe máy loại 1 như Jog One gồm: người điều khiển phải đội mũ bảo hiểm, không được chở hai người, tốc độ tối đa 30 km/h, không được phép chạy trên đường cao tốc.

Với Jog One, Yamaha sẽ trở thành công ty Nhật Bản thứ hai, sau Honda, ra mắt mẫu xe máy đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới.

Xe máy có dung tích động cơ 50 phân khối trở xuống từ lâu đã phổ biến như phương tiện giao thông hàng ngày ở Nhật Bản. Tuy nhiên, các quy định khí thải nghiêm ngặt hơn có hiệu lực từ tháng 11/2025 đã khiến các nhà sản xuất phải ngừng sản xuất các mẫu xe cũ.

Mỹ Anh (theo Impress Watch)