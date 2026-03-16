Yamaha ra mắt Tricity 300 2026 giá 11.400 USD

Dòng xe ba bánh nâng cấp thiết kế với diện mạo mới, bổ sung công nghệ dẫn đường, trang bị thêm túi khí.

Hãng xe Nhật Bản Yamaha giới thiệu Tricity 300 2026 cho thị trường châu Âu. Đây là phiên bản mới với những nâng cấp về thiết kế. Bên cạnh đó, Yamaha còn trang bị thêm công nghệ và tính năng an toàn cho Tricity 300 mới.

Tricity 300 2026 tinh chỉnh thiết kế với ngoại hình thon gọn hơn bản cũ. Phần yếm trước và yếm bên hông thiết kế lại theo phong cách thể thao hơn. Xe trang bị đèn pha LED mới, đèn hậu LED sắc nét hơn.

Điểm nhấn của Tricity 300 nằm ở hệ thống treo mà hãng gọi là Leaning Multi-Wheel giúp vào cua mượt mà. Tính năng nổi bật nhất nằm ở hệ thống phanh được nâng cấp, phanh đĩa kép ở bánh trước và đĩa đơn sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng kép và cặp giảm xóc sau kiểu lò xo trụ. Cặp bánh trước dùng vành 14 inch với lốp 120/70 và bánh sau 14 inch kèm lốp 140/70. Bình xăng dung tích 13 lít.

Tricity 300 2026 trang bị nhiều tính năng và công nghệ, như màn hình màu TFT, kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng, hệ thống định vị Garmin StreetCross, khóa thông minh, cốp rộng.

Tính năng an toàn như bổ sung thêm túi khí tùy phiên bản, phanh ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Phanh tay và phanh chân.

Mẫu xe ba bánh lắp động cơ Blue Core xi-lanh đơn, dung tích 292 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 26,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 28,9 Nm.

Theo kế hoạch, Yamaha Tricity 300 2026 bán ra tại thị trường châu Âu với giá từ 11.400 USD. Xe cạnh tranh với đối thủ Piaggio MP3.

Minh Vũ