Yamaha ra mắt EC-06 - xe máy điện giá 1.860 USD

Ấn ĐộMẫu xe máy điện mới trang bị gói pin 4 kWh, phạm vi hoạt động 169 km, tốc độ tối đa 79 km/h.

Hãng xe máy Nhật Bản Yamaha ra mắt EC-06 tại Ấn Độ ngày 2/2. Đây là mẫu xe máy điện đầu tiên của Yamaha tại thị trường Ấn Độ. EC-06 chỉ bán ở một số thành phố lớn, giá 1.860 USD với một màu trắng-xanh.

Theo giới truyền thông Ấn Độ, EC-06 không phải là sản phẩm do Yamaha tự thiết kế và phát triển, mà hãng cùng phát triển với startup River có trụ sở tại Bengaluru và chia sẻ nền tảng với mẫu River Indie. Trên thực tế, EC-06 được sản xuất tại nhà máy Hoskote của River ở Karnataka và gắn logo Yamaha.

EC-06 trang bị môtơ điện công suất 8,9 mã lực, mô-men xoắn 26 Nm và gói pin 4 kWh với phạm vi hoạt động 169 km mỗi lần sạc đầy. Xe có tốc độ tối đa 79 km/h. Pin sạc tiêu chuẩn tại nhà khoảng 8 giờ để sạc đầy, không hỗ trợ sạc nhanh.

Xe có ba chế độ lái, và thêm số lùi tiện dụng. Cặp phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa đơn 200 mm ở cả hai bánh, kèm tính năng phanh kết hợp CBS. Xe có bảng đồng hồ với màn hình LCD màu, hiển thị đầy đủ thông tin. Hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh và hệ thống đèn chiếu sáng LED.

Hộc chứa đồ dưới yên dung tích 24,5 lít và một ngăn để đồ ở phía trước. Xe có trọng lượng 132 kg.

Yamaha EC-06 hướng đến phân khúc xe ga điện cao cấp, tập trung vào độ tin cậy, tính tiện dụng.

Minh Vũ (theo Motoroids)