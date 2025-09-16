Yamaha PG-1 2025 ra mắt, giá cao nhất 34,9 triệu đồng

Yamaha Việt Nam ra mắt mẫu PG-1 phiên bản mới trong sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đời 2025 bán ra với ba phiên bản gồm tiêu chuẩn, cao cấp và giới hạn. Thiết kế tổng thể không thay đổi.
Bản cao cấp và giới hạn được nâng cấp hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước. Đĩa phanh trước 245 mm so với 220 mm ở phiên bản tiêu chuẩn. Tuy vậy phanh sau vẫn là phanh tang trống. Phiên bản tiêu chuẩn không thay đổi trang bị.
Lốp trước và sau nâng cấp thành lốp IRC GP-22S, kích thước 90/100-16 giữ nguyên nhưng vân và gai lốp mở rộng diện tích tiếp xúc giúp xe đi đường địa hình tốt hơn.
Đèn pha halogen dạng tròn cổ điển, đèn xi-nhan tách rời. Cụm đèn hậu thiết kế tương tự đèn pha với dạng tròn. Ghi đông để trần, tay lái rộng và đặt cao cho tư thế lái thoải mái.
Thiết kế cụm đồng hồ vẫn dạng tròn cổ điển, nhưng nâng cấp thành màn hình LCD, hiển thị các thông tin như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng, cảnh báo ABS và xi-nhan.
Giảm xóc trước trang bị phuộc ống lồng, bọc cao su với hành trình 130 mm giúp hạn chế bùn đất. Giảm xóc sau dạng tay đòn.
PG-1 ABS 2025 giữ nguyên thiết kế bụi bặm, cá tính, mang hướng off-road. Ở bản tiêu chuẩn, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm, trong khi phiên bản cao cấp và giới hạn có chiều cao nhỉnh hơn 5 mm. Trọng lượng xe 107 kg (tiêu chuẩn) và 109 kg (cao cấp và giới hạn). Chiều cao yên xe 795 mm và khoảng sáng gầm 190 mm hướng tới người trẻ ưa thích khám phá và đi off-road.
Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 115 phân khối, làm mát bằng gió, công suất 8,8 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút. Hộp số 4 cấp truyền động xích.
Bình xăng dung tích 5,1 lít, mức tiêu hao nhiên liệu 1,76 lít/100 km.
Ở bản cao cấp bổ sung màu sắc và họa tiết mới trên lớp sơn mang hướng hoài cổ gồm đỏ-đen, xám-đen và xanh-đen, riêng phiên bản giới hạn sở hữu lớp sơn xanh lá.
Yamaha PG-1 2025 có giá 30,928 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp giá 34,464 triệu đồng và 34.855 triệu đồng cho phiên bản giới hạn.
Từ khi ra mắt, PG-1 khai phá phân khúc mới và chưa có đối thủ tại thị trường Việt Nam. Trước đây có Honda Cross Cub 110 hay CT125 Hunter Cub nhập tư nhân, tuy nhiên mức giá của Cross Cub 110 khoảng 70-80 triệu đồng, trong khi CT125 Hunter Cub có giá lên tới 140 triệu đồng nên chỉ phục vụ số ít khách hàng chịu chơi. PG-1 với kiểu dáng underbone, phong cách scrambler, mức giá phải chăng hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z mong muốn một chiếc xe cá tính, có thể độ theo sở thích và có thể đi khám phá mọi địa hình.
Minh Quân