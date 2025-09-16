Yamaha PG-1 2025 ra mắt, giá cao nhất 34,9 triệu đồng

PG-1 ABS 2025 giữ nguyên thiết kế bụi bặm, cá tính, mang hướng off-road. Ở bản tiêu chuẩn, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm, trong khi phiên bản cao cấp và giới hạn có chiều cao nhỉnh hơn 5 mm. Trọng lượng xe 107 kg (tiêu chuẩn) và 109 kg (cao cấp và giới hạn). Chiều cao yên xe 795 mm và khoảng sáng gầm 190 mm hướng tới người trẻ ưa thích khám phá và đi off-road.