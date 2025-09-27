Yamaha PG-1 2025 đội giá 4 triệu đồng dù chưa về đại lý

Mẫu underbone bản nâng cấp đang được các đại lý phân phối bán kênh so với giá đề xuất, đắt nhất 39 triệu đồng.

Hiện các đại lý chưa có sẵn hàng Yamaha PG-1 2025. Khách đặt cọc xe khoảng một triệu đồng để vào danh sách đợi giao vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới.

Tương tự lần đầu mở bán hồi cuối 2023, Yamaha PG-1 2025 cũng kênh giá khi có bản nâng cấp ra mắt hôm 14/9. Các đại lý Yamaha chính hãng hiện bán PG-1 các bản cao cấp, giới hạn lần lượt khoảng 38 triệu, 39 triệu đồng. So với mức đề xuất 34,464 triệu đồng và 34,855 triệu đồng, hai bản này đang cao hơn khoảng 4 triệu đồng.

Bản tiêu chuẩn giá 30,928 triệu đồng ít đội giá hơn khi giao dịch 31-32 triệu đồng, tùy đại lý, mức kênh 1-1,5 triệu đồng.

Yamaha PG-1 bản nâng cấp đời 2025 tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội hôm 14/9. Ảnh: Minh Quân

Tình trạng kênh giá của Yamaha PG-1 không đồng đều ở các đại lý. Có nơi bán kênh 4 triệu hoặc gần 5 triệu đồng, có nơi thấp hơn, khoảng 2 triệu đồng, tùy thuộc vào lượng đặt hàng đại lý có và nguồn xe phân phối từ nhà máy.

Như những trường hợp kênh giá của xe máy trước đây (chủ yếu xe Honda, Yamaha), các đại lý nói nguyên nhân do cung lớn hơn cầu. Bán kênh giá là một hình thức tối ưu lợi nhuận được đại lý thực hiện trên sản phẩm có sức hút tốt, nhiều người quan tâm. Điều này cũng xảy ra ở mảng ôtô, trên một số sản phẩm nổi trội, bán ra giai đoạn đầu.

PG-1 2025 giữ nguyên thiết kế tổng thể, bổ sung trang bị ABS trên hai cao cấp và giới hạn. Đồng hồ tốc độ LCD thay cho kiểu analog truyền thống. Động cơ giữ nguyên loại xi-lanh đơn dung tích 115 phân khối, làm mát bằng gió, công suất 8,8 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút. Hộp số 4 cấp truyền động xích.

PG-1 được xem là mẫu xe chơi, hướng đến những người cá tính. Dù được định hướng tiếp cận nhóm khách trẻ, đặc biệt Gen Z, nhưng nhờ kiểu dáng có phần tinh nghịch, phóng khoáng và mang chất việt dã, đường trường, PG-1 gây chú ý đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trên thị trường xe chính hãng, Yamaha PG-1 chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ở mảng xe nhập tư nhân, ngoài mẫu xe Yamaha, khách còn có lựa chọn khác là Honda CT125 với giá bán khoảng hơn 100 triệu đồng, tức đắt hơn gấp 3 lần so với PG-1 phân phối chính hãng, lắp ráp trong nước.

Phạm Trung