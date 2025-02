Yamaha Nmax thế hệ mới ra mắt Đông Nam Á

Thái LanMẫu xe ga đầu tiên trang bị hệ truyền động YECVT, thay đổi thiết kế, lắp động cơ 155 VVA, giá 2.900-3.400 USD.

Thương hiệu xe máy Nhật Bản Yamaha ra mắt Nmax thế hệ mới cho thị trường Thái Lan, đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Ở phiên bản mới, Nmax 2025 thay đổi thiết kế, trang bị công nghệ và tính năng mới.

Nmax 2025 tinh chỉnh thiết kế ngoại hình, đèn pha LED kép mới, tích hợp đèn bàn ngày ở hai bên, trong khi cặp đèn báo rẽ dạng thẳng đứng. Bộ chắn gió trước kiểu dáng lớn hơn. Yếm hai bên hầm hố hơn với những đường cắt sắc nét. Chắn bùn trước hai tông màu giống đàn anh Xmax.

Ốp hông sau kiểu dáng cơ bắp, tương tự yếm. Đèn hậu LED thiết kế mới, tách biệt làm hai và đèn báo rẽ ở dưới. Yên xe kiểu phân tầng. Cặp vành đúc 13 inch đa chấu. Xe sử dụng lốp không săm với lốp trước 110/70 và lốp sau 130/70. Tính năng an toàn với cặp phanh đĩa đơn cả hai bánh và tích hợp phanh ABS hai kênh.

Yamaha trang bị cho Nmax thế hệ mới hai đồng hồ kỹ thuật số trên bản Tech Max, hiển thị đầy đủ thông tin, trong đó màn hình lớn 4,2 inch nằm ở dưới và một màn nhỏ 3,2 inch ở trên. Đặc biệt bản cao cấp nhất Tech Max trang bị yên hoàn thiện cao cấp và trang trí với chỉ khâu tương phản.

Nmax 2025 lắp động cơ Blue Core 155 phân khối VVA, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử, kết hợp hệ truyền động YECVT (chỉ có trên bản Tech Max). YECVT cho phép lựa chọn chế độ lái theo mục đích sử dụng, gồm T Mode (Town-đô thị) và S Mode (Sport-thể thao). Động cơ sản sinh công suất 15 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm

Đồng thời, bản Tech Max còn có chức năng Shift Down với hai tùy chọn 1ASD (Acceleration Shift Down) tăng khả năng tăng tốc và 2ISD (Intelligence Shift Down).

Xe còn trang bị kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn, hệ thống kết nối Y-Connect, khóa thông minh. Hộc chứa đồ dưới yên dung tích 25 lít tích hợp cổng sạc USB-C và một ngăn chứa đồ phía trước.

Nmax 2025 có chiều dài x rộng x cao là 1.935 x 740 x 1.200 mm và chiều dài cơ sở 1.340 mm. Độ cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 125 mm. Dung tích bình xăng 7,1 lít. Trọng lượng 135 kg

Yamaha Nmax 2025 bán ra thị trường Thái Lan với hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn giá 2.900 USD và Tech Max giá 3.400 USD. Nmax 2025 sẽ cạnh tranh với Honda ADV 160 giá từ 3.000 USD.

Minh Vũ