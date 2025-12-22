Yamaha NMAX 155 mới ra mắt, giá 69-79 triệu đồng

NMAX 155 thuộc phân khúc maxi-scooter, hướng tới đi trong phố lẫn đường trường, giá 69 triệu đồng cho bản thường, 79 triệu đồng cho bản cao.

Tối 21/12, Yamaha Motor Việt Nam giới thiệu mẫu tay ga NMAX 155 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. NMAX 155 thuộc nhóm maxi-scooter, hướng đến người dùng di chuyển đô thị và đường trường, trước đó đã được bán tại một số thị trường Đông Nam Á. Xe có hai phiên bản, tiêu chuẩn giá 69 triệu đồng, và bản Tech Max giá 79 triệu đồng, nhập khẩu Indonesia.

Yamaha từng phân phối một mẫu tay ga maxi-scooter 155 phân khối tại thị trường Việt Nam vào năm 2015 mang tên NM-X 155. Thực tế, NM-X không phải là một dòng xe hoàn toàn khác mà là tên gọi được Yamaha sử dụng riêng cho thị trường Việt Nam, trong khi tại nhiều thị trường khác như Indonesia, Thái Lan hay châu Âu, mẫu xe này vẫn mang tên NMAX 155.

Khi đó, mẫu xe này là phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, sử dụng động cơ Blue Core dung tích 155 phân khối, trang bị phanh ABS cho cả hai bánh, bán chính hãng với mức giá hơn 80 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn xuất hiện, Yamaha rút mẫu này khỏi thị trường do giá bán cao, kiểu dáng ít được ưa chuộng.

So với thế hệ trước, NMAX 155 thế hệ mới thay đổi một số chi tiết ngoại hình. Phần đầu xe sử dụng đèn LED toàn phần, thiết kế gọn hơn, cụm đèn hậu LED dạng liền khối. Thân xe giữ kiểu dáng đặc trưng của dòng maxi-scooter với sàn để chân rộng và yên liền khối.

Xe sử dụng mâm hợp kim 13 inch trước và sau, lốp không săm kích thước 110/70-13 (trước) và 130/70-13 (sau). Chiều cao yên 765 mm, phù hợp với đa số người dùng có chiều cao trung bình tại Việt Nam. Trọng lượng xe ở mức hơn 130 kg.

Yamaha NMAX 155 thế hệ mới vẫn duy trì hệ thống phanh đĩa trước và sau, kết hợp ABS hai kênh. Xe bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Bên cạnh đó, NMAX 155 sử dụng khóa thông minh Smart Key, thay vì ổ khóa cơ như thế hệ trước. Bảng đồng hồ của xe là dạng kỹ thuật số, bản tiêu chuẩn dùng màn hình TFT đơn sắc, bản Tech Max dùng màn hình LCD, hiển thị các thông tin vận hành cơ bản như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường và cảnh báo. Đồng hồ có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng. Ngoài ra, xe được trang bị cổng sạc USB-C.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 25 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm cả đầu và các vật dụng cá nhân khác. Tư thế lái của NMAX 155 thiên về sự thẳng lưng, tay lái cao, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị và các chuyến đi quãng ngắn ngoài thành phố.

NMAX 155 vẫn được trang bị động cơ xăng dung tích 155 phân khối, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng dung dịch. Động cơ tích hợp công nghệ VVA (Variable Valve Actuation) nhằm duy trì mô-men xoắn ổn định ở nhiều dải vòng tua. Công suất tối đa khoảng 15 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 14-14,4 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, truyền động bằng dây đai.

Phiên bản cao cấp nhất trang bị hệ thống YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission), giúp người lái chủ động điều chỉnh tỷ số truyền thông qua nút bấm trên cụm công tắc trái, mô phỏng tính năng giảm cấp số trên các xe sử dụng hộp số truyền thống, qua đó giúp xe có thể tăng tốc nhanh và bốc hơn khi leo dốc, hoặc "ghìm" xe khi đổ đèo. Ngoài ra hệ thống còn cho phép người dùng chuyển chế độ lái T (Town) để êm ái khi đi trong phố, và S (Sport) cho cảm giác thể thao hơn.

Bản Tech Max giá hơn bản tiêu chuẩn 10 triệu đồng, có thêm các trang bị, tính năng bao gồm mâm xe màu vàng, giảm xóc sau có bình dầu, yên xe thiết kế khác, hệ thống YECVT, màn hình kỹ thuật số LCD.

NMAX 155 sẽ giao đến khách hàng trong tháng 1/2026. Trong phân khúc tay ga maxi-scooter dung tích nhỏ tại Việt Nam, Yamaha NMAX 155 cạnh tranh với Honda ADV 160 phong cách adventure, và Honda PCX 160, mẫu xe thiên về sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên cả hai mẫu xe của Honda chưa được bán chính hãng, mà qua nhập khẩu tư nhân.

Hồ Tân