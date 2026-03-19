Yamaha Music School đưa giáo dục âm nhạc đến trẻ mầm non

Yamaha Music School định hướng sử dụng âm nhạc như công cụ giáo dục sớm, giúp trẻ phát triển khả năng nghe, trí nhớ, ngôn ngữ, tăng tập trung và khuyến khích biểu đạt cảm xúc.

Đại diện đơn vị cho biết, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc tiếp xúc với âm nhạc từ sớm có thể hỗ trợ trẻ phát triển khả năng nghe, tăng cường trí nhớ, cải thiện năng lực ngôn ngữ và khả năng tập trung. Bên cạnh đó, các hoạt động như hát, vận động theo nhịp điệu hay chơi nhạc cụ còn giúp trẻ bộc lộ cảm xúc, rèn luyện sự tự tin và tăng khả năng tương tác xã hội. Vì vậy, các chương trình của Yamaha Music School được xây dựng dựa trên những nguyên lý này.

Yamaha Music School là hệ thống giáo dục âm nhạc có lịch sử lâu năm với mạng lưới tại hơn 40 quốc gia. Sau hơn 70 năm phát triển, hệ thống đã có hơn 4.000 trung tâm trên toàn cầu, đồng hành cùng hàng triệu học viên yêu âm nhạc. Chương trình được phát triển dựa trên triết lý giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm, hướng tới việc nuôi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc tự nhiên và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi học sinh.

Tại Việt Nam, Yamaha Music School tập trung phát triển cảm thụ âm nhạc cho trẻ thông qua các hoạt động như nghe, hát, vận động và chơi nhạc cụ. Thông qua quá trình trải nghiệm này, trẻ học nhạc, đồng thời, được khuyến khích lắng nghe, cảm nhận giai điệu và thể hiện bản thân một cách tự nhiên.

Lớp học dành cho trẻ, định hướng giáo dục sớm của Yamaha. Ảnh: Yamaha

Những năm gần đây, Yamaha Music School đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ thống nhằm giúp nhiều trẻ em Việt Nam tiếp cận chương trình giáo dục âm nhạc theo tiêu chuẩn quốc tế. Mô hình triển khai chủ yếu thông qua các trung tâm nhượng quyền Trường Âm nhạc Yamaha tại các tỉnh thành lớn, đồng thời, kết hợp với các dự án giáo dục trong trường học.

Một trong những hoạt động nổi bật của Yamaha Music School tại Việt Nam là dự án Kindergarten Project - chương trình đưa âm nhạc vào môi trường giáo dục mầm non. Chương trình dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi, nhằm giúp các em làm quen với âm nhạc từ sớm, phát triển khả năng nghe, cảm nhận nhịp điệu và biểu đạt cảm xúc thông qua các hoạt động âm nhạc.

Kindergarten Project mang âm nhạc đến gần hơn với trẻ mầm non. Ảnh: Yamaha

Điểm đặc trưng của Kindergarten Project là sử dụng giáo trình âm nhạc độc quyền của Yamaha, với giáo viên Yamaha trực tiếp giảng dạy. Các tiết học được thiết kế dưới dạng hoạt động tương tác, kết hợp hát, vận động và tiếp xúc với nhạc cụ, giúp trẻ trải nghiệm âm nhạc một cách tự nhiên.

Trong năm qua, chương trình triển khai tại 9 trường mầm non ở TP HCM, Hà Nội và Bắc Ninh. Theo đại diện Yamaha, dự án bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ phía nhà trường và phụ huynh khi nhiều trẻ thể hiện sự hứng thú với các hoạt động âm nhạc, tự tin hơn trong giao tiếp, biểu đạt cảm xúc.

Song song với các dự án giáo dục tại trường học, Yamaha tiếp tục mở rộng hệ thống Yamaha Music School tại nhiều địa phương nhằm đưa chương trình giáo dục âm nhạc tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với trẻ em Việt Nam.

Gần đây, hệ thống khai trương các trung tâm mới tại tỉnh An Giang và quận Tân Bình (TP HCM). Việc mở rộng này giúp trẻ em tại khu vực miền Tây Nam Bộ cũng như các khu dân cư đông đúc tại TP HCM có thêm cơ hội tiếp cận môi trường học nhạc bài bản từ sớm. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển mạng lưới giáo dục âm nhạc của Yamaha tại Việt Nam.

Trường Âm nhạc Yamaha tổ chức cuộc thi tài năng piano. Ảnh: Yamaha

Trong thời gian tới, Yamaha tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa âm nhạc trở thành một phần của giáo dục sớm, góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ tại Việt Nam. Với định hướng này, Trường Âm nhạc Yamaha đang mở rộng hợp tác và tìm kiếm đối tác cho chương trình nhượng quyền chi nhánh, chương trình âm nhạc dành cho trường mầm non. Thông qua các mô hình hợp tác này, đơn vị kỳ vọng có thể đưa chương trình giáo dục âm nhạc tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với cộng đồng và các gia đình Việt Nam.

(Nguồn: Trường Âm Nhạc Yamaha Việt Nam)