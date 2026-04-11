Yamaha Gear 125 động cơ hybrid có giá 30-34 triệu đồng

Gear 125 là mẫu xe tay ga thứ hai của Yamaha trang bị động cơ hybrid tại thị trường Việt Nam, hỗ trợ xe khi khởi hành tối đa 3 giây.

Ngày 10/4, Yamaha giới thiệu mẫu xe tay ga Gear 125 trang bị động cơ hybrid trong phân khúc phổ thông. Mẫu xe hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày tại đô thị với thiết kế thực dụng và các công nghệ hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu. Trước đó, Yamaha đã đưa công nghệ hybrid vào thị trường Việt Nam với mẫu Grande Hybrid ra mắt cuối năm 2018.

Gear 125 Hybrid mang phong cách thiết kế thể thao kết hợp thực dụng. Thân xe gọn với các đường nét hướng về phía trước, tạo cảm giác linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Các mảng khối được tạo hình góc cạnh, phù hợp với xu hướng thiết kế của các dòng xe tay ga hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED, tích hợp đèn định vị. Mặt nạ trước thiết kế gọn gàng, nhiều đường gân nổi.

Mẫu xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 124,9 phân khối, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tiêu chuẩn Euro 3. Động cơ cho công suất tối đa 8,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm, Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 1,7 lít/100 km. So với Grande Hybrid ra mắt năm 2018, các thông số về công suất, mô-men xoắn và mức tiêu thụ nhiên liệu được cải thiện nhẹ.

Hệ thống hybrid của xe thực chất hoạt động như mild-hybrid trên ôtô, hỗ trợ tăng tốc trong thời gian ngắn khi khởi hành, tối đa 3 giây. Xe cũng được trang bị bộ phát điện thông minh giúp khởi động êm ái, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Dung tích cốp đạt 17,4 lít, đủ mũ bảo hiểm nửa đầu. Xe được trang bị 2 hộc chứa đồ phía trước, cổng sạc điện thoại và hai móc treo đồ. Tay dắt sau thiết kế phẳng hỗ trợ chở thêm hành lý. Phiên bản cao cấp DX bổ sung khóa thông minh, hệ thống phanh kết hợp UBS, kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth.

Yamaha Gear 125 Hybrid được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản. Giá đề xuất cho bản Tiêu chuẩn là 30,437 triệu đồng, trong khi bản Cao cấp DX có giá 34,364 triệu đồng, giao đến khách hàng từ ngày 17/4. Trong phân khúc, đối thủ của Gear có mẫu Honda Vision, giá 31,89-37,29 triệu đồng. Vision trang bị động cơ 110 phân khối.

Hồ Tân