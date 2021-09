Yamaha Exciter VVA 155 bản giới hạn mới, giá từ 49 triệu

Mẫu xe côn tay của Yamaha ra mắt bản giới hạn với bốn phiên bản, giá cao nhất 51,99 triệu đồng.

Ngày 5/9, Yamaha ra mắt trực tuyến Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn. Mẫu underbone lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố, hướng đến khách hàng trẻ đam mê tốc độ và thích nghệ thuật. Bản giới hạn Exciter 155 VVA gọi với cái tên "Master Art of Street - Kiệt tác nghệ thuật đường phố".

Exciter 155 VVA bản giới hạn Ride Art of Street giá 51,49 triệu đồng. Ảnh: Yamaha

Exciter 155 VVA bản giới hạn phát triển theo 4 phong cách gồm: Born to ride, Ride as the king, Rule the roads và Above me only sky. Ngoài ra, mẫu underbone 155 phân khối còn giới thiệu thêm hai bản màu thể thao. Một bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm tranh tài ở MotoGP từ 1961-2021, kết hợp 2 tông màu trắng-đỏ. Và một bản Monster Energy lấy cảm hứng từ siêu môtô YZR-M1 của đội đua Yamaha MotoGP.

Hãng xe Nhật Bản định hướng Exciter 155 VVA là một chiếc "tiểu YZF-R1" với động cơ mạnh mẽ kết hợp với hàng loạt công nghệ mới. Xe trang bị cỗ máy 155 phân khối, phát triển trên nền động cơ R15, công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút. Hộp số 6 cấp, côn tay.

Yamaha cho biết, Exciter 155 VVA bản giới hạn trang bị hệ thống nạp khí hoàn toàn mới, khung sườn cứng hơn. Hệ thống ống xả cải thiện. Đèn hậu và chắn bùn sau thiết kế theo phong cách YZF-R1. Yên xe solo thể thao, bình xăng dung tích 5,4 lít.

Theo kế hoạch, Yamaha Exciter 155 VVA bản giới hạn bán ra từ 5/9. Bản Monster Energy Yamaha MotoGP giá 48,99 triệu, bản giới hạn Master Art of Street giá 51,49 triệu, bản Monster Energy MotoGP giá 51,49 triệu và bản 60 năm Yamaha tranh tài MotoGP giá 51,99 triệu đồng.

Exciter 155 VVA phiên bản ký niệm 60 năm Yamaha tranh tài MotoGP. Ảnh: Yamaha

Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của Yamaha Exciter 155 VVA là Honda Winner X, giá từ 46 triệu đồng.

Minh Vũ