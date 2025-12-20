Yamaha Exciter bản đặc biệt 2025 nhập Malaysia về Việt Nam

Bản đặc biệt của mẫu underbone phong cách thể thao có màu đỏ Titan, động cơ 135 phân khối.

Những mẫu Yamaha 135LC Fi 2025 được một doanh nghiệp tư nhân ở Cần Thơ nhập khẩu và phân phối ra thị trường. Đây là bản nâng cấp mới nhất của mẫu xe chủ yếu cho nam giới ở thị trường Malaysia. Tại Việt Nam, dòng xe này có tên Exciter.

So với Exciter 155 đang bán chính hãng tại Việt Nam, 135LC nhập từ nước láng giềng có ngoại hình khác biệt. Đèn pha LED của xe góc cạnh, thiết kế như mắt loài diều hâu, giống các mẫu Exicter 150 đời 2019 tại Việt Nam, trong khi yếm xe phía trước giống Exicter 135 đời 2012. Còn đèn hậu tương tự dòng Exciter 155 VVA phiên bản hiện hành ở thị trường Việt.

Mẫu xe nhập có giảm xóc trước kiểu ống lồng, giảm xóc sau với lò xo trụ đơn có thể điều chỉnh. Yên cao 775 mm, phân tầng nhẹ, đuôi xe vuốt nhọn cá tính. Cả hai bánh đều chung vành 17 inch.

Giống như Exciter 150 đang bán ở Việt Nam, Yamaha 135LC nhập khẩu cũng có đồng hồ tốc độ kỹ thuật số. Bình xăng dung tích 4,6 lít.

Động cơ Yamaha 135LC là loại SOHC, công suất 12,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm. Hộp số 4 cấp với ly hợp tự động. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Ở phiên bản đặc biệt của LC135, hãng bổ sung thêm khay đựng đồ trước yên và cổng sạc điện thoại. Màu đỏ Titan cũng chỉ có trên bản này.

Đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá bán của Yamaha 135LC Fi 2025. Tại Malaysia, giá xe khoảng 1.900 USD cho bản tiêu chuẩn và 2.000 USD bản đặc biệt SE.

Phiên bản tiêu chuẩn của 135LC về Việt Nam trước đó có giá không dưới 100 triệu đồng. Với giá bán này, 135LC không dành cho số đông và hướng tới những khách hàng có tài chính mạnh, thích trải nghiệm xe độc, lạ.

Tại Việt Nam, Yamaha từng bán phiên bản 135 phân khối của Exciter nhưng ngưng vào 2014. Hãng Nhật giờ đây chỉ phân phối bản 155 phân phối, giá từ 45,8 triệu đồng. Đối thủ của Exciter là Honda Winner giá 46,16-50,56 triệu đồng.

Phạm Trung