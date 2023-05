Yakult Lady trao 'sức khỏe và hạnh phúc' đến cộng đồng

Ngoài việc giao sản phẩm đến khách hàng, đội ngũ cộng tác viên Yakult Lady còn chia sẻ kiến thức về đường ruột, khuyến khích tinh thần vươn lên của chị em phụ nữ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm là một Yakult Lady tại cửa hàng Hoài Đức (Hà Nội) đến nay đã gần 2 năm. Chị Tâm từng là một người phụ nữ nội trợ điển hình với hơn 8 năm ở nhà và ít khi giao tiếp xã hội. Thế nhưng, khi bắt đầu làm công việc Yakult Lady, chị từ một người có cuộc sống khép kín trong nhà đã trở thành người năng nổ ngoài xã hội, biết cách tìm đường, giao tiếp và gặp gỡ khách hàng.

Câu chuyện của chị Tâm chỉ là một phần trong chuỗi video "Yakult Lady chuyện kể: Kết nối từ tâm" mà công ty Công ty Yakult Việt Nam đang giới thiệu trên Fanpage Yakult Lady Việt Nam. Chuỗi video không chỉ giúp người xem hiểu rõ hơn về công việc Yakult Lady mà còn tạo ra sự kết nối giữa những người phụ nữ với cộng động xã hội, cũng như góp phần khuyến khích chị em học hỏi và tìm kiếm công việc phù hợp giúp bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Yakult Lady Thanh Tâm (Hoài Đức, Hà Nội) đã thay đổi và tìm được một công việc phù hợp bản thân. Ảnh: Yakult

Công việc Yakult Lady có nhiệm vụ chính là bán và giao sản phẩm Yakult tới tận tay người tiêu dùng đồng thời chia sẻ kiến thức bảo vệ hệ tiêu hóa, đường ruột cho cả cộng đồng. Vì thế, các Yakult Lady được tham gia các buổi huấn luyện để trang bị kiến thức dinh dưỡng, trở thành một tư vấn viên về sức khỏe đường ruột tại gia chuyên nghiệp. Điều này đã góp phần giúp nhiều chị em thay đổi bản thân, trau dồi kỹ năng, tăng cường sự tự tin. Họ cũng được gặp gỡ nhiều người, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện với các hoàn cảnh khác nhau. Nhờ thế, Yakult Lady không chỉ "trao sức khỏe đến cho mọi người", mà còn "trao đi hạnh phúc" mỗi ngày, như mục tiêu của Yakult khi phát triển hệ thống Yakult Lady tại Việt Nam.

Yakult Lady Nguyễn Thị An dùng cơm cùng cặp vợ chồng già ông Phái, bà Xoan. Ảnh: Yakult

Yakult Lady Nguyễn Thị An (Vinh, Nghệ An) kể về những người khách hàng đặc biệt của mình: "Mình luôn xem ông Phái và bà Xoan như là bố mẹ của mình, ông bà cũng dành tình cảm và sự yêu thương đến với mình như là một người thân trong gia đình!". Hành trình 2 năm làm Yakult Lady của chị Nguyễn Thị An không chỉ là những lần trao tận tay khách hàng những lốc sữa Yakult mà chị còn có thể trao đi yêu thương và nhận lại tình yêu, sự quý mến từ mọi người.

Chuỗi video "Yakult Lady chuyện kể: Kết nối từ tâm" là một tuyển tập những câu chuyện về những người phụ nữ đang gắn bó với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Người xem sẽ được khám phá những hành trình đầy cảm xúc và hiểu được sự thay đổi của họ sau khi trở thành một Yakult Lady. Họ lắng nghe và kết nối với cộng đồng bằng những tình cảm từ trái tim. Qua chuỗi video, các Yakult Lady cũng chia sẻ những khoảnh khắc khó quên khi làm việc, cũng như ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chính bản thân mình trong cuộc sống. Đó cũng là tinh thần "Kết nối từ tâm" mà Yakult Việt Nam muốn chia sẻ thông qua những câu chuyện về hơn 1.600 Yakult Lady tại Việt Nam hiện nay.

(Nguồn: Yakult Việt Nam)