Yadea ưu đãi cho khách mua xe máy điện đầu năm

Hãng xe máy điện Yadea tung ưu đãi quy mô toàn quốc, tổng giá trị đến 12 tỷ đồng, gồm các thiết bị điện tử, điện lạnh, từ 10/1 đến 10/3.

Chương trình ưu đãi được Yadea áp dụng nhân dịp đầu năm mới dành cho người dùng mua các dòng xe máy điện của hãng. Diễn ra tại hệ thống gần 1.000 showroom, cửa hàng ủy quyền của Yadea toàn quốc, chương trình có cơ chế 100% trúng thưởng cho khách mua.

Chương trình ưu đãi dịp đầu năm của Yadea Việt Nam. Ảnh: Yadea

"Khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục mua xe sẽ được tham gia quay số trực tiếp tại cửa hàng với tổng quỹ giải thưởng vượt mốc 12 tỷ đồng", đại diện hãng nói. "Tại nhiều đại lý Yadea ở Hà Nội và TP HCM, lượng khách xem và mua sắm xe tăng đột biến so với thời điểm cuối năm ngoái".

Theo đó, danh mục các quà tặng trong chương trình này đến từ thương hiệu Aqua, gồm 30 tủ lạnh bốn cánh, 200 máy giặt cửa trước, hơn 4.000 quạt thông minh và hàng ngàn bao lì xì may mắn. Đại diện một cửa hàng Yadea ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nhiều người ban đầu chỉ đến tham khảo xe, nhưng khi biết cho chương trình quay số 100% trúng thưởng quà gia dụng đã quyết định mua xe lấy may đầu năm.

Thay vì giảm giá bán, Yadea chọn cách tặng kèm các thiết bị gia dụng. Theo hãng này, việc hợp tác hãng điện máy Aqua nhằm tập trung vào các đồ dùng thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt, quạt thông minh cho các gia đình. Để vận hành chiến dịch này, Yadea tận dụng mạng lưới gần 1.000 cửa hàng ủy quyền toàn quốc, có chung quy trình vận hành từ bán hàng đến hậu mãi.

Phối cảnh nhà máy sản xuất của Yadea tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Yadea

Tại Việt Nam, Yadea có nhà máy sản xuất và lắp ráp tại tỉnh Bắc Giang, dự kiến vận hành trong năm nay. Ở giai đoạn đầu, nhà máy sẽ có công suất khoảng 1 triệu xe một năm, đóng vai trò cung ứng cho thị trường nội địa. Theo hãng, mô hình "sản xuất địa phương – dịch vụ địa phương" là nền tảng để Yadea triển khai các chương trình ưu đãi kéo dài và nâng chất lượng chăm sóc khách hàng.

Yadea dẫn đầu thế giới 9 năm liên tiếp về doanh số bán xe máy điện. Ảnh: Yadea

Yadea là thương hiệu xe máy điện toàn cầu, có mặt ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, giữ vị thế dẫn đầu doanh số toàn cầu trong 9 năm liên tiếp (2017-2025), theo công bố của công ty nghiên cứu thị trường WDMR (Beijing WeDo Market Research), Trung Quốc công bố. Tại Việt Nam, hãng này có mặt năm 2019.

Quang Anh