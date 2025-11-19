YA-1: 'Chuồn chuồn đỏ' mở đầu lịch sử môtô Yamaha

Động cơ của YA-1 là loại xi-lanh đơn, 2 thì, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng gió. Cụm cánh tản nhiệt lớn bao quanh đầu xi-lanh giúp tăng khả năng giải nhiệt khi vận hành liên tục. Bộ chế hòa khí đặt ngay phía sau xi-lanh. Cấu trúc động cơ này đơn giản, dễ quan sát và dễ bảo trì.

Bên cạnh đó, YA-1 là mẫu xe máy Nhật Bản đầu tiên trang bị hệ thống cần đạp khởi động, cho phép khởi động ngay cả khi xe đã gài số, miễn tài xế là bóp côn (ly hợp). Cơ cấu cần đạp được gắn chung trục với cần số.