Ý tưởng tàu điện chở hàng có thể tách rời toa và tự hành

Các cựu kỹ sư SpaceX đang phát triển một mẫu tàu điện chở hàng mới nhằm cải thiện hiệu quả và giảm khí thải của ngành đường sắt.

Lĩnh vực giao thông vận tải hiện là nguồn phát thải lớn nhất ở Mỹ, mặc dù vậy, đường sắt chỉ chịu trách nhiệm cho 2%. Các ước tính cho thấy cho thấy việc chuyển đổi vận tải đường bộ sang đường sắt có thể giúp giảm tới 75% lượng khí nhà kính. Bên cạnh đó, đường sắt còn là nơi thử nghiệm tuyệt vời cho các công nghệ tự lái vì chuyển động hạn chế của các đoàn tàu đồng nghĩa có ít khả năng xảy ra sự cố hơn.

Công ty Parallel Systems do ba cựu kỹ sư SpaceX sáng lập gần đây đã huy động được 49,55 triệu USD để phát triển các toa tàu chở hàng tự hành mới mà họ tin rằng không chỉ cải thiện hiệu quả của ngành đường sắt mà còn giúp bảo vệ môi trường.

Một toa tàu Parallel Systems chảy thử nghiệm trên đường ray. Ảnh: Parallel Systems

"Chúng tôi thành lập Parallel để mở rộng thị trường cho ngành đường sắt, tăng cường sử dụng cơ sở hạ tầng và cải thiện dịch vụ, nhằm đẩy nhanh quá trình loại bỏ khí carbon trong vận chuyển hàng hóa. Mô hình kinh doanh của chúng tôi là cung cấp công cụ để chuyển đổi một số ngành công nghiệp vận tải đường bộ trị giá 700 tỷ USD hiện nay sang đường sắt. Hệ thống Parallel cũng có thể giúp giảm bớt khủng hoảng chuỗi cung ứng bằng cách cho phép vận chuyển hàng hóa ra vào bến thường xuyên với chi phí thấp", Matt Soule, đồng sáng lập và CEO của Parallel Systems, chia sẻ.

Soule rời SpaceX vào năm 2019 sau 13 năm làm việc. Cùng với hai cựu kỹ sư SpaceX khác là John Howard và Ben Stabler, ông bắt đầu kết hợp phần mềm và phần cứng hiện đại với công nghệ đường sắt hiện có.

Trở về tháng 9 năm ngoái, nhà sản xuất tàu Wabtec đã tiết lộ đầu máy chạy bằng pin đầu tiên trên thế giới với sức mạnh gấp 100 lần ôtô điện của Tesla. Tuy nhiên, các toa tàu tự hành của Parallel System lại nổi bật nhờ khả năng tách rời và di chuyển theo các hướng khác nhau khi chạy trên đường ray. Mỗi toa sẽ được cấp nguồn điện riêng với phạm vi hoạt động khoảng 800 km và chỉ mất khoảng một giờ để sạc đầy.

Ý tưởng tàu điện chở hàng có thể tách rời toa và tự hành Mô phỏng hoạt động của tàu Parallel Systems. Video: Parallel Systems

Giải pháp của Parallel System sử dụng vật liệu nhẹ hơn và có thiết kế khí động học hơn, nhờ đó tiết kiệm năng lượng hơn tàu hàng truyền thống. Trong một thông cáo báo chí, công ty cho biết mỗi toa tàu của hãng chỉ tiêu tốn năng lượng bằng 25% so với một chiếc xe moóc kéo, nhưng có thể chở trọng tải nặng gấp đôi, lên tới 58 tấn.

Parallel System cho biết thêm rằng phương tiện của họ sẽ được trang bị các cảm biến tiên tiến có khả năng phát hiện nhanh chóng chướng ngại vật trên đường ray. Điều này kết hợp với hệ thống phanh tự động dự phòng nhanh gấp 10 lần so với tàu truyền thống sẽ mang đến giải pháp giao thông an toàn hơn. Công ty tin rằng những lợi ích về tính hiệu quả và độ an toàn như vậy có thể thuyết phục các đơn vị liên quan chuyển đổi vận tải đường bộ sang đường sắt.

Đoàn Dương (Theo Interestin Engineering)