Ý tưởng sản xuất hàng giả 'kẹo Kera thay đĩa rau luộc' ra đời thế nào

Lê Thành Công khai đưa ra ý tưởng kinh doanh kẹo làm từ rau củ và muốn tặng sản phẩm này cho Hoa hậu Thùy Tiên, nhưng thực tế chất lượng chỉ là "phông bạt" quảng cáo để lừa người mua.

Tháng 7/2024, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục) bàn ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Họ dự kiến đầu tư 5 tỷ đồng mở công ty và kêu gọi Lê Thành Công, bạn của Quang Linh Vlogs, cùng chị ruột của Linh và một số người khác góp vốn. Quá trình họp bàn phương án kinh doanh, Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau củ quả vì thấy thị trường thực phẩm chức năng trong nước đang phát triển mạnh.

Hơn nữa, Công muốn dành tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), vì "Tiên không thích ăn rau". Tiên cũng quen Quang Linh bởi từng cùng mở công ty phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt' của Pháp tại Việt Nam.

Từ đây, nhóm sáng lập đồng ý để Thuỳ Tiên "tham gia đồng hành" kinh doanh kẹo rau củ quả Kera.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một lần quảng cáo. Ảnh: FBNV

Theo kết luận điều tra, Thùy Tiên góp 25% cổ phần, còn 6 cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn Chị em rọt (CER) góp 75%. Sau đó, Công chịu trách nhiệm liên hệ thuê địa điểm để làm trụ sở của công ty trên địa bàn TP HCM và trực tiếp liên hệ với các nhà sản xuất để cho ra sản phẩm kẹo rau củ theo ý tưởng của nhóm.

Lê Tuấn Linh là Giám đốc, đại diện pháp luật, làm các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuyển nhân viên để vận hành công ty. Ba KOL là hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs chịu trách nhiệm quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng Tiên sẽ đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện cho sản phẩm và công ty.

Kế hoạch hoàn tất, Công gặp Nguyên Phong và đề nghị nghiên cứu, sản xuất thạch rau củ và có gửi mẫu thạch đang nổi tiếng ở Nhật Bản với thành phần là 80 loại rau củ để tham khảo. Còn Hằng Du Mục gợi ý làm theo loại kẹo dẻo đang nổi tiếng bên Trung Quốc để nghiên cứu.

Công ty CP ASIA LIFE do Phong làm Chủ tịch sẽ sản xuất kẹo Kera theo đặt hàng của Công ty Chị em rọt.

Cuối cùng, công thức làm kẹo được Công ty ASIA LIFE đưa ra với tôn chỉ "2 viên kẹo tương ứng với một đĩa rau xanh luộc và đầy đủ Vitamin cần thiết cho người bận rộn hoặc không ăn được nhiều rau xanh".

Sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo.

Công đề nghị Phong sản xuất ngay do ngày 12/12/2024 Hằng Du Mục sẽ có phiên livestream để bán hàng với số lượng lớn trên Tiktok. Công dặn: "Cố gắng đảm bảo đồng đều chất lượng, có kẹo hàng ngày. Bởi Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cũng có antifan nên bọn nó đưa đi kiểm nghiệm không đủ lại mệt", kết luận điều tra nêu.

Sau 21 lần điều chỉnh về các hàm lượng thành phần, nguyên liệu, ngày 5/12/2024, Phong đồng ý sản xuất kẹo rau củ. Cùng lúc, hồ sơ pháp lý được chuẩn bị để công bố sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không quan tâm đến thực tế dù là chủ sở hữu sản phẩm. Họ chỉ tập trung vào hình thức, mẫu mã kẹo Kera quảng cáo trên mạng.

Sau phiên livestream ngày 12/12/2024 của Hằng Du Mục, nhóm này thấy kẹo Kera tiêu thụ tốt, lợi nhuận cao nên mới trao đổi về quy trình sản xuất. Tuy nhiên, tất cả chỉ phục vụ cho việc quay dựng các video quảng cáo.

Mượn vườn cà rốt của người dân để quay quảng cáo

Từ kịch bản được dàn dựng sẵn, các video về vườn trồng nguyên liệu kẹo Kera được cho ra đời.

Nhằm phục vụ cho việc quay video quảng cáo tại nhà máy của Công ty ASIA LIFE, Phong chỉ đạo mua thêm 10 loại rau củ quả tươi theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt. Sau đó Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng đoàn quay phim đến ghi hình về quy trình sản xuất để quảng cáo đến người tiêu dùng là kẹo Kera được làm từ các loại rau củ quả tươi với dây chuyền sản xuất hiện đại.

Thùy Tiên tại vườn rau bị cáo buộc là 'sai sự thật' được đăng tải vào tháng 1/2025. Ảnh: FBNV

Do Công ty ASIA LIFE không có vùng nguyên liệu, Phong đã liên hệ, mượn vườn cà rốt của người dân và thuê một nông trại để quay video quảng cáo theo kịch bản. Quay xong, Hằng Du Mục chỉnh sửa video, ghép nhạc, thu âm nội dung giới thiệu về quy trình sản xuất kẹo Kera.

Quang Linh cũng làm video giới thiệu kẹo Kera tại vườn rau ở Đà Lạt. Linh quảng cáo: "Ai mà không ăn được rau củ quả thì mua cái này bổ sung chất xơ, vitamin này, dinh dưỡng".

Còn Thùy Tiên quảng cáo: "Trẻ trên ba tuổi là có thể sử dụng được nha, mẹ bầu cũng dùng được luôn. Đây là nhà máy có quy mô hơn 2000 m2 và là nhà máy đầu tiên đạt chứng nhận GMP tại Đắk Lắk. Tính ra thì mỗi lần đi làm hay đi công tác mang theo một lọ nhỏ gọn là tiện lợi. Vậy cứ sau mỗi bữa ăn thì mình ăn thêm 2-3 viên để bổ sung chất xơ ".

Cơ quan điều tra xác định trong video có nhiều thông tin không đúng sự thật như trang trại rộng 300 ha, đạt các chứng nhận VietGap, kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi ngon.

Trong các phiên livestream thường có sự tham gia của Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs. Tin tưởng lời quảng cáo về công dụng, 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera với tổng số 17,5 tỷ đồng.

C01 kết luận, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã quảng cáo sai sự thật để lừa người tiêu dùng mua kẹo Kera, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng. Trong đó, Thùy Tiên được trả 6,8 tỷ đồng; Quang Linh Vlogs nhận 182 triệu đồng và Hằng Du Mục 177 triệu đồng.

Tính đến ngày 28/8, Công ty Chị em rọt đã hoàn trả 1,3 tỷ đồng cho gần 3.800 khách hàng đã mua hơn 9.600 hộp kẹo.

Với những hành vi bị cáo buộc nêu trên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Với các bị can khác từng bị khởi tố cùng vụ án, trong đó có Nguyễn Phong, C01 quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Phạm Dự