Ý tưởng dẫn nước Thái Bình Dương cứu hồ nước khô cạn

MỹCác nhà khoa học nghiên cứu khả năng bổ sung nước cho hồ Muối Lớn đang thu nhỏ bằng nước từ biển Thái Bình Dương qua đường ống dài 1.300 km.

Hồ Muối Lớn là hồ nước mặn lớn nhất ở Tây Bán cầu với diện tích 4.400 km2. Ảnh: Newsweek

Mực nước của hồ Muối Lớn ở bang Utah đang sụt giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây. Vào tháng 11/2022, hồ nước trải qua mực nước thấp nhất trong lịch sử, ở mức 1.276,6 m, thấp hơn 5,2 m so với thông thường. Mực nước thấp rất đáng lo ngại vì nhiều lý do. Hồ Muối Lớn đóng vai trò thiết yếu đối với sự lành mạnh của môi trường xung quanh. Đó là một môi trường không thể thiếu đối với chim di cư. Do kích thước lớn, nó cũng ảnh hưởng tới khí hậu và hệ sinh thái. Vì lý do này, các nhà khoa học đang tìm cách cứu hồ Muối Lớn.

Utah đối mặt với nhiều năm hạn hán nghiêm trọng, có nghĩa khu vực không nhận đủ lượng mưa để bổ sung nước ở hồ đủ nhanh. Một giải pháp đề xuất để cứu hồ nước là lắp đặt đường ống từ Thái Bình Dương. Chi phí xây dựng đường ống ước tính vào khoảng 60 - 100 tỷ USD, theo nhà chức trách bang. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Environmental Research Communications chỉ ra ý tưởng này đi kèm hàng loạt thách thức khó khăn, Newsweek hôm 17/11 đưa tin.

"Có nhiều thách thức tiềm ẩn khi dẫn nước từ Thái Bình Dương vào hồ Muối Lớn như xây dựng, cấp phép và độ mặn", Robert B. Sowby, trợ lý giáo sư ở Đại học Brigham Young, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. "Chúng tôi phân tích năng lượng sử dụng và khí thải đặc biệt trong giai đoạn vận hành mà chưa ai từng xem xét. Ngay cả trong tình huống tốt nhất, con số vẫn khổng lồ".

Đầu tiên, dự án đòi hỏi lượng lớn điện. Các nhà nghiên cứu nhận thấy bơm nước vào hồ cần 400 megawatt điện, tương đương 11% nhu cầu điện hàng năm của bang Utah, với chi phí lên đến 300 triệu USD/năm. Nhóm nghiên cứu cũng ước tính lượng điện này sẽ thải ra khoảng một triệu tấn carbon dioxide mỗi năm. Họ lo ngại con số có thể tăng gấp ba khi xem xét địa hình xung quanh và việc xử lý đường ống.

Hồ Muối Lớn lấy nước từ nước chảy xuống ở dãy Uinta và Wasatch. Điều này có nghĩa lượng mưa ít có thể cản trở nghiêm trọng nguồn cung cấp nước của hồ. Vùng tây nam nước Mỹ có lượng mưa lớn trong năm vừa qua, tuyết tích tụ ở vùng núi đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo sợ ảnh hưởng của mùa đông chỉ mang tính ngắn hạn. Giới chuyên gia vẫn đang theo dõi hồ Muối Lớn sẽ biến đổi như thế nào nếu khu vực trải qua thời tiết cực kỳ khô hạn trong những năm tới.

An Khang (Theo Newsweek)