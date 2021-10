'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' - đóa hồng trong sự nghiệp Lê Tư

Lê Tư được giới chuyên môn, khán giả ví như đóa hồng khi hóa thân Triệu Mẫn trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

Bộ phim do TVB sản xuất phát sóng cách đây tròn hai thập niên. Trang Thepaper đánh giá Lê Tư thể hiện xuất thần nhân vật quận chúa Triệu Mẫn trong khi nhiều khán giả bình luận: "Sau Lê Tư, không còn ai đóng Triệu Mẫn xuất sắc hơn". Nhà phê bình phim Từ Xuân Vỹ nhận xét tạo hình, gương mặt, thần thái của diễn viên như một đóa hồng, đến nay vẫn tươi mới và sống động trong ký ức khán giả.

Lê Tư vốn được chọn đóng Triệu Mẫn, ban đầu, giám chế Trang Vỹ Kiện giao cô đóng Chu Chỉ Nhược, nhằm tạo hiệu ứng truyền thông vì cô từng thành công với vai này trong phim điện ảnh Ỷ Thiên Đồ Long ký: Ma giáo giáo chủ (1993). Vai Triệu Mẫn được nhắm cho Viên Khiết Doanh nhưng giai đoạn đó cô mắc bệnh, vì thế không thể tham gia. Giám chế mời một số diễn viên khác thay thế song bất thành, vì nhiều lý do. Lê Tư bèn chủ động tự đề cử cô đóng Triệu Mẫn và được chấp thuận, Xa Thi Mạn thay cô đóng Chu Chỉ Nhược.

Triệu Mẫn do Lê Tư thể hiện ngoại hình vừa anh tú vừa lộng lẫy. Về tính cách, nàng quyết đoán, nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người. Theo Sohu, tài trí và mưu lược của Triệu Mẫn là điểm sáng của tác phẩm, thậm chí đôi khi làm lu mờ các bạn diễn. Người xem bị cuốn hút bởi các cuộc đấu trí giữa nàng và những bang phái giang hồ cùng triều đình nhà Nguyên. Nhà biên kịch Lương Vịnh Mai biến Triệu Mẫn thành "Gia Cát Lượng phiên bản nữ", tạo sự khác biệt rõ nét so với các phiên bản Triệu Mẫn trước và sau này. Chẳng hạn, Triệu Mẫn do Diệp Đồng thể hiện mang nét bi lụy, khổ vì tình, Triệu Mẫn phiên bản Giả Tịnh Văn thuộc hình mẫu thần tượng thanh xuân: ngọt ngào, dễ thương và nhí nhảnh.

Lê Tư và Ngô Khải Hoa trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Ảnh: TVB

Đóng cặp Lê Tư là Ngô Khải Hoa. Ban đầu, anh bị fan kiếm hiệp chê già khi đảm nhiệm Trương Vô Kỵ (bấy giờ Ngô Khải Hoa 37 tuổi). Nam diễn viên áp lực lớn vì sự phản đối từ khán giả. Khi phim phát sóng tuần đầu, tỷ lệ người xem thấp, khiến Ngô Khải Hoa càng căng thẳng. Nhưng từ tuần thứ hai, tỷ lệ người xem tăng, trở thành tác phẩm gây sốt. Bấy giờ, đi trên phố hay dự sự kiện, Khải Hoa đều được khán giả gọi bằng tên "Trương Vô Kỵ", lúc đó, anh mới thở phào, trút bỏ được gánh nặng.

Mễ Tuyết và Lưu Tùng Nhân đóng Ân Tố Tố, Trương Thúy Sơn. Ảnh: TVB

Dàn diễn viên phụ được đánh giá tròn vai. Mễ Tuyết cũng từng bị chê già khi vào vai Ân Tố Tố nhưng sau đó, bà chinh phục người xem nhờ diễn xuất lão luyện. Đặc biệt ở phần đại lễ mừng thọ 100 tuổi của Trương Tam Phong, diễn viên thể hiện tột đỉnh mối hận kẻ thù, tình yêu chồng con qua ánh mắt. Các vai Nhữ Dương Vương của Lưu Đan, Đoàn Thiên Chính của Cốc Phong... cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngoài dàn diễn viên, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001 thành công nhờ cải biên hợp lý, sáng tạo có căn cứ, phù hợp tinh thần của nguyên tác. Trình tự xuất hiện các nhân vật trong phim khác so với tiểu thuyết song được sắp xếp khéo léo và truyền đạt nội dung tốt, giúp người xem nắm bắt được cốt truyện, lai lịch nhân vật, sự kiện. Điểm trừ của phim là một vài bối cảnh, đạo cụ và cảnh võ thuật còn sơ sài.

Trên diễn đàn Douban, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001 được khán giả chấm điểm cao nhất (8,5/10) trong số các phim truyền hình chuyển thể tiểu thuyết cùng tên. Sau 20 năm, Lê Tư ngừng diễn xuất, hiện là doanh nhân, có cuộc sống sung túc. Ngô Khải Hoa cũng ít đóng phim, hiện kinh doanh tiệm trà, bánh ngọt. Anh độc thân sau hai lần ly hôn.

