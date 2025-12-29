Y tế 2025: Người Việt thọ gần 75 tuổi, 90% hài lòng dịch vụ khám chữa bệnh

Ngành y tế 2025 đạt được nhiều mục tiêu đề ra, trong đó tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,8 tuổi, tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh đảm bảo khám chữa bệnh, 90% người dân hài lòng với dịch vụ y tế.

Bộ Y tế báo cáo số liệu này tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, chiều 29/12, ghi nhận ngành y tế đạt được 8/9 chỉ tiêu chuyên môn do Chính phủ giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, 15 bác sĩ trên 10.000 dân, 34,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế trên 90%.

Như vậy, ngành y tế hoàn thành cả ba chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao trong năm, bao gồm tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân. Năm 2025, nhiều chính sách cũng được thông qua, đặc biệt là Luật Dân số và Luật Phòng bệnh, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho công tác dân số và phòng bệnh chủ động.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, nhiều kỹ thuật y học hiện đại, chuyên sâu được triển khai thành công tại các cơ sở y tế trong nước. Mạng lưới khám chữa bệnh từ xa được mở rộng, kết nối 100% các tỉnh, thành phố, góp phần hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới và giảm quá tải cho tuyến trên.

Chuyển đổi số y tế được tăng tốc. Các bệnh viện triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và kết nối dữ liệu y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng cho quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Bệnh nhân tại TP HCM đến bệnh viện khám chữa bệnh kết hợp dưỡng lão theo mô hình "sáng đi chiều về". Ảnh: Như Quỳnh

Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng tuổi thọ trung bình người dân lên khoảng 75,5 tuổi. Kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm; duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao; cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

Ngoài ra, các định hướng lớn bao gồm hoàn thiện thể chế pháp luật y tế, sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng. Phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; bảo đảm tự chủ thuốc, vaccine và trang thiết bị y tế. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới tài chính y tế hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Thành Long nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, trong đó chỉ số sức khỏe cơ bản, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền, địa phương. Y tế cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm còn hạn chế. Quản trị bệnh viện vẫn còn bất cập. Nhân lực y tế ở một số địa phương, cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số vụ việc vi phạm pháp luật, tình trạng lạm dụng, trục lợi trong khám chữa bệnh, dược, thực phẩm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong y tế còn chậm.

Phó thủ tướng yêu cầu ngành y cần khẩn trương triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; thực hiện miễn viện phí theo lộ trình. Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế theo hướng đồng bộ, liên thông và chia sẻ dữ liệu. Đặc biệt, cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục và điều kiện cần thiết để đưa hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh người dân.

Lê Nga