Y tá Mỹ bị bắn chết từng xô xát với đặc vụ liên bang từ trước

Y tá Pretti từng đụng độ với các đặc vụ liên bang trên đường phố Minneapolis, khoảng 11 ngày trước khi bị bắn chết trong cuộc xô xát khác.

Truyền thông Mỹ ngày 28/1 đăng video từ hôm 13/1, ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là y tá Alex Pretti, đang cùng những người biểu tình đối đầu với các đặc vụ liên bang trên đường phố Minneapolis.

Trong video, người đàn ông đá vào chiếc xe đang di chuyển của đặc vụ liên bang và làm hỏng đèn hậu. Sau đó, chiếc xe dừng lại và các đặc vụ bước xuống, ghì anh ta xuống đất.

Y tá Mỹ bị bắn chết từng xô xát với đặc vụ liên bang từ trước Video được cho là y tá Pretti đụng độ với các đặc vụ liên bang trên đường phố Minneapolis hôm 13/1. Video: NBC

Theo phân tích của CBS, dường như có một khẩu súng ngắn dắt ở thắt lưng người đàn ông này. Không rõ sau vụ xô xát, người đàn ông có bị bắt hay không.

Một quan chức Bộ An ninh Nội địa cho biết các điều tra viên đã xem đoạn video và đang phân tích thêm.

Steve Schleicher, luật sư của gia đình Pretti, phản hồi rằng một tuần trước khi y tá này bị bắn chết, "anh đã bị một nhóm đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hành hung dã man".

"Không có điều gì xảy ra từ trước đó có thể biện minh cho việc Pretti bị bắn chết vào ngày 24/1", luật sư Schleicher nhấn mạnh.

Pretti là công dân Mỹ da trắng thứ hai bị bắn chết kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025. Anh cũng là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Donald Trump phát động.

Hàng loạt cuộc biểu tình bùng phát ở nhiều nơi trên nước Mỹ để phản đối các hoạt động được cho là "quá mức" của đặc vụ ICE.

Ngọc Ánh (Theo CBS, NBC, Yahoo News)