Y tá bị đặc vụ Mỹ bắn chết từng nhận được thư tri ân

Pretti, y tá bị đặc vụ liên bang bắn chết ở Minnesota, là y tá từng nhận thư tri ân của Bộ Cựu binh, được các đồng nghiệp ca ngợi vì lòng tận tụy.

Trong vụ xô xát ngày 24/1 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, các đặc vụ liên bang đã bắn chết Alex Pretti, y tá khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Cựu chiến binh địa phương, khiến nước Mỹ rúng động.

Đây là công dân Mỹ da trắng thứ hai thiệt mạng kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025, và là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Donald Trump phát động.

Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins hôm 25/1 xác nhận Pretti là y tá đang làm việc tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis. Tài liệu nội bộ do Federal News Network thu thập cho thấy Pretti gần đây đã nhận được thư tri ân từ Bộ Cựu chiến binh Mỹ.

"Cảm ơn anh vì đã làm việc cả trong ngày nghỉ để hỗ trợ chăm sóc các cựu binh. Anh là một thành viên rất quan trọng trong đội ngũ", email gửi Pretti viết.

Nhiều nhân viên Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis đã bày tỏ phẫn nộ khi đặc vụ liên bang bắn chết Pretti. Các đồng nghiệp cho biết anh là một y tá luôn tận tâm với bệnh nhân.

Alex Pretti, y tá khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis, người bị đặc vụ liên bang bắn chết ngày 24/1. Ảnh: ABC News

Doug Massey, chủ tịch công đoàn American Federation of Government Employees Local 17, đại diện cho nhân viên Văn phòng Trung ương Bộ Cựu chiến binh, cho biết các thành viên công đoàn "rất bức xúc và quan ngại" sau vụ nổ súng.

Ông gọi đây là hành động "vô nghĩa" của các đặc vụ, khi Pretti chỉ đang cố giúp một người biểu tình bị xô ngã xuống đất.

"Tôi biết nhiều y tá, họ thường là kiểu người luôn muốn giúp đỡ người khác. Anh ấy thấy một phụ nữ bị xô ngã", Massey nói.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mô tả Pretti "đã cầm súng ngắn tiếp cận lực lượng hành pháp" và khi các sĩ quan tìm cách tước vũ khí, người này đã "chống cự quyết liệt". Cơ quan này giải thích rằng trong lúc đụng độ, các đặc vụ đã nổ súng bắn Pretti.

Tuy nhiên, video hiện trường cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại trên tay. Khi một đặc vụ bịt mặt đẩy hai người chưa rõ danh tính về phía Pretti, một người đã bám vào anh, trong khi người kia bị xô ngã xuống gần đó.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis Khoảnh khắc đặc vụ liên bang bắn chết Pretti ở Minneapolis, bang Minnesota hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Pretti đã cố chen vào giữa hai bên và bị các đặc vụ xịt hơi cay, buộc anh phải giơ tay che chắn, trước khi bị nhóm sĩ quan quật ngã, khống chế trên mặt đất. Một đặc vụ sau đó hô lớn "có súng", rồi rút khẩu súng ngắn bên hông phải của Pretti bước ra xa. Pretti có giấy phép mang vũ khí hợp pháp, nhưng không rút khẩu súng ra trong toàn bộ thời gian này.

Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên và các đặc vụ liên tiếp bắn khoảng 10 phát đạn vào Pretti, khiến y tá này thiệt mạng. Giới chức Mỹ đang điều tra khả năng khẩu súng của Pretti trên tay đặc vụ đã bị cướp cò, khiến các sĩ quan khác tưởng mình bị bắn và đã liên tiếp nổ súng.

Daniel Amyx, y tá phục hồi chức năng Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis, mô tả Pretti là người "rất hiền hòa, nhẹ nhàng", "rất dễ chịu khi làm việc cùng".

"Pretti là một y tá tận tụy, trước đây chuyển từ công việc nghiên cứu sang làm y tá. Anh ấy rất quan tâm đến bệnh nhân", Amyx nói.

Đức Trung (Theo Federal News Network, AP, CNN)