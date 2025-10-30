Y sĩ băng rừng đỡ đẻ cho sản phụ giữa mưa lũ, sạt lở

Đà NẵngHai y sĩ ở rẻo cao Trà Cang đã vượt hơn 5km đường rừng, lội suối đến nhà sản phụ chuyển dạ kịp thời hỗ trợ người dân.

Ngày 29/10, hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng, công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), đã vượt hơn 5 km đường rừng đến nhà sản phụ Hồ Thị Nhi (20 tuổi) ở nóc Mộ Lang, thôn 5, để hỗ trợ sinh nở trong điều kiện sạt lở chia cắt, giao thông tê liệt.

Do mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đường vào thôn bị ngập và sạt lở, người dân không thể di chuyển đến trạm y tế. Nhận tin báo, hai y sĩ mang theo thuốc men, dụng cụ y tế, băng rừng vượt suối suốt nhiều giờ đến nhà sản phụ.

Mẹ con chị Nhi được hai y sĩ đỡ đẻ ngay tại nhà. Ảnh: Nam Em

Nhờ chuyên môn vững vàng và sự hỗ trợ của người thân, ca sinh diễn ra an toàn, bé gái nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Cùng thời điểm, tại khu vực huyện Đại Lộc cũ, mưa lũ khiến nhiều khu dân cư bị cô lập. Lực lượng quân đội Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã kịp thời tiếp cận đưa hai người bị gãy chân (trong đó có một mẹ Việt Nam Anh hùng 90 tuổi) và một người bị đau ruột thừa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Hiện nhiều bệnh viện ở khu vực hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang bị cô lập, như Bệnh viện Vĩnh Điện, Tâm Trí, Đa khoa Bắc Quảng Nam, Trung tâm Y tế Duy Xuyên.... Những bệnh viện này đang thiếu lương thực, nước sạch và nhiên liệu vận hành máy phát điện.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5, các tổ công tác làm việc liên tục trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết, sử dụng hai ca nô luân phiên để vận chuyển người và hàng cứu trợ. Nhiều đoạn, lực lượng phải kéo, đẩy, thậm chí khiêng ca nô qua các khu vực không thể lưu thông bằng máy.

Đến tối 29/10, mưa ở Đà Nẵng chưa dứt. Mực nước tại các xã Lãnh Ngọc, A Vương, Nam Trà My, Thạnh Mỹ, Thượng Đức... tiếp tục dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư. 29 xã, phường vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn cũng đang ngập nặng. Lực lượng chức năng tổ chức di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Nguyễn Đông