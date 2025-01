Ý như vạn sự

“Năm qua chẳng làm được gì, lại còn… mất việc”.

Bạn tóm tắt năm cũ của mình bằng một câu ngắn gọn trong khi cả nhóm chúng tôi ngồi uống trà chiều cuối năm, đón Tết theo cách nhẹ nhàng, thảnh thơi, không cầu kỳ ăn uống, nhậu nhẹt.

Dù biết chúng ta đã trải qua một năm đầy thử thách, câu chuyện của bạn vẫn khiến cả nhóm khựng lại.

Bạn con nhà nông, học hành khá giỏi nhiều năm, thi đỗ đại học và lên Sài Gòn lập nghiệp. Bạn là niềm tự hào của ba mẹ, dòng họ và cả làng xóm mỗi khi nhắc về. Một người đỗ đạt, học hành tốt, có công ăn việc làm ở thành phố là niềm hãnh diện cho cả địa phương.

Vậy mà bạn thất nghiệp, chính xác là mất đi công việc mà bạn yêu thích, gắn bó nhiều năm với bao tâm sức. Cùng mất việc như bạn, nhiều đồng nghiệp vội vàng tìm việc làm mới ngay. Nhưng bạn thì khác, làm một công việc yêu thích cũng như nuôi dưỡng và hình thành một thói quen, bạn cần thời gian để lấp đầy, để làm quen với sự thiếu vắng.

Nhưng khi thông báo với gia đình, người thân, ba mẹ bạn khá lo lắng. Bạn trấn an nói đó là một thực tế, một thách thức mà muốn vượt qua, trước hết phải học cách chấp nhận.

Hàng nghìn, có lẽ hàng triệu người Việt Nam đã gặp phải những thách thức khó lường trong năm 2024. Cả nước đối diện với nhiều khó khăn, mất mát, nhất là khi cơn bão số 3 - Yagi - lấy đi sinh mạng, tài sản nhiều người, khiến nhiều gia đình tan hoang, đau đớn. Trong đó, Làng Nủ là nơi chồng chất nỗi đau kinh hoàng đó. Nhưng nghĩa đồng bào, tình quân dân đã giúp Làng Nủ hồi sinh.

"Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây". Người dân Việt luôn trong tâm thế đứng lên, vượt qua thương đau và luôn có kinh nghiệm vượt khó để sống tiếp, mạnh mẽ hơn.

Thực sự, cuộc sống dù thời nào, ở đâu, cũng luôn có những khó khăn, bất trắc khó lường. Quan trọng là tâm thế đối diện với nó như thế nào. Cuối năm, tôi nghe một vị thầy chia sẻ về việc vượt qua chướng ngại và cảm thấy như được mở ra một góc nhìn. Theo thầy, Tết người ta thường chúc nhau "Vạn sự như ý", mong mọi thứ xung quanh đều phải chuyển động theo ý muốn của mình, khi không như nguyện thì đâm ra bất mãn, khổ đau. "Tôi thì hay chúc mọi người Ý như vạn sự, nghĩa là dù mọi thứ chuyển động thuận hay nghịch, lên hay xuống, mình vẫn giữ con mắt bình thản, chấp nhận và hài lòng với tất cả những gì mang đến. Không cưỡng cầu, bi lụy".

Nhìn niềm vui đón xuân mới của người dân cả nước, trong đó có Làng Nủ, tôi kể cho bạn nghe cả ý niệm chúc xuân thú vị - ý như vạn sự, thấy bạn nở nụ cười.

Rõ ràng, con người ai cũng có lúc có những nút thắt khó gỡ. Ngay cả khi mình thấy rất rõ vấn đề và giải pháp nữa, nhưng vẫn có thể thất bại nếu thiếu đi một chút động lực, quyết tâm.

Và động lực có thể đến từ trong ta, khi mình ngơi nghỉ sau đau thương, thất bại đủ lâu để khỏe và an, để bước tiếp đầy nội lực. Động lực có khi đến từ bên ngoài, thực tế cuộc sống, những cảm hứng tích cực được ai đó truyền dẫn.

Bản thân tôi cũng nhiều lúc chông chênh, nhưng sau nỗi buồn, nhu cầu được sống một cuộc đời ý nghĩa đã thôi thúc tôi đứng dậy. Có những lúc, tôi cũng cần "quyền trợ giúp", có khi của người thân, có lúc của những người xa lạ với câu chuyện tuyệt vời của họ đã giúp mình phấn chấn.

Năm mới, cần nạp năng lượng và đầu năm cũng là thời gian nạp năng lượng hoàn hảo cho cả thân và tâm. Tinh thần hay cơ thể đều cần "ăn" những thức lành, tốt, không độc hại. Vì vậy, ngắt kết nối với những điều bất như ý, những người tiêu cực, ngăn các thực phẩm nguy hại sức khỏe chính là cách bảo an cho chính mình.

Cuộc sống thay đổi khi bạn thay đổi. Câu nói này hàm chứa triết lý duyên sinh, nhân quả, bởi không gieo nhân tốt làm sao nhận quả lành? Chỉ có ta mới là chủ nhân kiến tạo đời mình, nên không cần chờ đợi bất kỳ ai. Mọi thứ bên ngoài đổi thay, ta cũng thay đổi phù hợp, đó là nội lực cần phải có trong đường dài 365 ngày sắp tới.

Người xưa nói, nhìn lên ta chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng rất nhiều người còn khó khăn hơn. Do vậy, không "zoom" sự khó khăn của mình thành quá to lớn để nó đè bẹp bản thân. Mất việc, bệnh tật, thất bại, thất tình, mất mát tài sản... đều là những cái mất ngoài ta, do sai lầm, bất cẩn, yếu tố khách quan. Nhưng, ta chỉ mất tất cả khi đánh mất bản thân, vắt cạn niềm tin, hi vọng vào sự đổi thay tích cực.

Lưu Đình Long