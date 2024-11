Ý Nhi diện mốt 'áo giáp'

TP HCMHoa hậu Ý Nhi mặc kiểu áo giáp mô phỏng đường cong phụ nữ của nhà thiết kế Hà Thanh Việt dự show thời trang.

Ý Nhi từ Australia về nước một ngày trước để kịp tham gia show Fly Me to the Moon của nhà thiết kế, tối 22/11. Trên thảm đỏ, cô gây chú ý với trang phục chất liệu kim loại, đúc theo khuôn cơ thể của phụ nữ, thể hiện hình ảnh nữ thần.

Người đẹp kết hợp chân váy lụa trễ nải để giảm bớt sự thô cứng, tăng nét mềm mại cho diện mạo. Cô búi tóc cao, sử dụng thêm phụ kiện bông tai.

Ý Nhi mặc áo giáp kim loại trên thảm đỏ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh của Ý Nhi tạo luồng ý kiến tranh luận, có người khen trang phục độc đáo, phá cách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thiết kế mô phỏng đường cong lẫn cơ thể phụ nữ, dễ phản cảm. Số khác nhận xét bộ đầm chưa thật sự phù hợp Ý Nhi, khiến cô lộ nhược điểm hình thể.

Ý Nhi gây chú ý khi mặc áo giáp lên thảm đỏ Hoa hậu Ý Nhi tạo dáng bên nhà thiết kế Hà Thanh Việt. Video: Nhân vật cung cấp

Nhà thiết kế Hà Thanh Việt cho biết chiếc váy nằm trong bộ sưu tập mới, lấy cảm hứng vũ trụ và tương lai. Anh sử dụng chất liệu kim loại mỏng và giả kim loại để thực hiện trang phục theo phong cách chiến binh. "Có thể do góc chụp hoặc việc phóng to chi tiết bộ đồ nên mới bị hiểu nhầm hoặc có ý kiến trái chiều", Hà Thanh Việt nói.

Sau đó, Ý Nhi trình diễn trang phục trên sàn runway. Êkíp gắn thêm đôi cánh phía trước, thể hiện thông điệp vượt qua mọi giới hạn. Nhà thiết kế Hà Thanh Việt nói: "Trong thời trang, việc cảm tác từ những bộ trang phục chiến binh, phỏng theo đường nét cơ thể rất phổ biến. Khi bộ đồ được trình diễn trong show, người xem sẽ có góc nhìn khác hơn".

Trước đó vào đầu tháng 11, bộ trang phục từng được Hoa hậu H'Hen Niê chụp ảnh để quảng bá cho show. Cô cũng kết hợp đôi cánh ở ngực thay vì mặc trần như Ý Nhi lúc lên thảm đỏ.

Trang phục khi gắn thêm phần cánh ở ngực do Ý Nhi (trái) và H'Hen Niê thể hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, quê Bình Định. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-59-89 cm. Cô đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

Sau khi đoạt vương miện, cô tham gia nhiều buổi phỏng vấn với truyền thông, tuy nhiên khán giả phản ứng trước một số câu trả lời thiếu tinh tế khiến cô từng phải lên tiếng xin lỗi. Tháng 10/2023, hoa hậu sang Australia du học cho đến nay. Người đẹp cho rằng đây là lúc thuận lợi để trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan. Thỉnh thoảng, cô về nước dự sự kiện, tham gia show thời trang, chuẩn bị dự án nhân ái cho Miss World 2025.

Tân Cao