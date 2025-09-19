Ý nghĩa trang phục Vương phi Kate trong chuyến đi cùng bà Melania

Vương phi Kate Middleton thắt chiếc khăn xanh quảng bá ngành dệt may Anh trong chuyến đi chơi cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Bà Melania và Vương phi Kate vui chơi cùng trẻ em Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Vương phi Kate Middleton vui chơi cùng trẻ em tại khu điền trang Frogmore Garden, Anh hôm 18/9. Video: AFP

Hôm 18/9, Vương phi Kate Middleton, 43 tuổi, và bà Melania Trump, 55 tuổi, có chuyến đi chơi chung đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước của vợ chồng Tổng thống Donald Trump tới Anh. Họ đến thăm các bé 4-6 tuổi thuộc nhóm hướng đạo sinh Squirrel Scouts tại Frogmore Gardens, phía nam lâu đài Windsor.

Cả hai cùng theo đuổi mốt trang phục da lộn - xu hướng hot Thu Đông năm nay. Bà Melania Trump mặc áo khoác quân đội màu nâu với quần kaki xám. Vương phi xứ Wales diện áo khoác xanh lục và áo len của thương hiệu Anh ME+EM, chân váy midi màu nâu Ralph Lauren và bốt cao cổ. Điểm nhấn trang phục nằm ở chiếc khăn lụa hãng Sudbury Mill ở Suffolk, một trong hai nhà máy lụa mà cô đã ghé thăm tuần trước.

Theo People, việc vương phi quàng chiếc khăn này là biểu hiện của sự ủng hộ và quảng bá ngành công nghiệp dệt may của Anh trước Đệ nhất phu nhân Mỹ. Vương phi Kate vốn đam mê ngành này. Gia đình bên nội của cô gồm nhiều người sở hữu nhà sản xuất và kinh doanh len William Lupton & Co.

Nhiều tạp chí như Vogue, Elle khen ngợi trang phục mùa thu của bà Melania và Vương phi Kate. Ảnh: AFP

Hôm 11/9, cô dừng chân ở Sudbury Mill để tham quan xưởng dệt do gia đình quản lý. Đó là một xưởng dệt lụa jacquard hàng đầu và đóng vai trò không thể thiếu trong ngành dệt may của Anh hơn 300 năm qua. Cô cũng chứng kiến quy trình làm việc của xưởng và gặp gỡ các thành viên trong nhóm làm việc tại đây.

Chuyến đi chơi này có ý nghĩa quan trọng vì là lần đầu tiên Vương phi Kate Middleton và bà Melania tham gia chung. Cả hai đều coi hoạt động vì trẻ em là nền tảng cho công việc cộng đồng của mình.

Vương phi Anh là Chủ tịch của tổ chức Hướng đạo sinh. Cô đã chuẩn bị những món ăn trưa, trong đó có bánh sandwich với mật ong thu hoạch từ các tổ ong tại Anmer Hall, ngôi nhà ở quê của cô.

"Vương phi xứ Wales thực sự tuyệt vời. Cô ấy rất gần gũi, thích trò chuyện với trẻ con và lắng nghe chúng. Cô cũng luôn nhắc đến các con của mình. Cô cho rằng việc chia sẻ những câu chuyện về con với những trẻ em khác là cách tuyệt vời để xây dựng sự kết nối", Fields - người đồng hành trong chuyến thăm - nói với People.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tới thăm Anh từ ngày 17 đến 19/9. Điểm nhấn trong chuyến thăm lần này là thỏa thuận hợp tác giữa hai nước với tổng trị giá đầu tư tư nhân lên tới 42 tỷ USD. Thỏa thuận này bao trùm nhiều lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân dụng.

Họa Mi (theo People)